從19歲到39歲 NBA球星詹姆斯4度征戰奧運 唯一目標奪金

NBA超級球星詹姆斯代表美國征戰奧運三次，現在「高齡」39歲將再披戰袍進軍奧運。(美聯社)

NBA 超級球星詹姆斯(LeBron James)為美國征戰奧運三次，但2012年後便未再進入國家隊。現在「高齡」39歲的他即將重披戰袍，稱唯一目標就是贏下金牌。

美聯社報導，2004年雅典奧運時詹姆斯19歲，這是他首次隨美國隊出戰，但當年只獲銅牌；之後2008年北京奧運、2012年倫敦奧運，詹姆斯都帶領美國隊奪得金牌。詹姆斯將在今年巴黎奧運 創下另一「長青」紀錄：首位年齡在1字頭、2字頭、3字頭時皆出戰奧運的美國男籃球員。

詹姆斯6日前往設在拉斯維加斯的奧運訓練營，進行為期五周半的訓練。當天首次訓練後，詹姆斯說他仍然保持著高水準，「我還是熱愛籃球。有我在時，美國隊打得很好，所以我覺得今年夏天能夠出國和其他人一起比賽很重要。」

詹姆斯參加奧運訓練，兒子布朗尼則在舊金山參加夏季聯賽加州經典賽。(美聯社)

而奧運訓練營訓練首日，其實也正是詹姆斯長子、剛簽下湖人隊新秀合約的布朗尼(Bronny James)在舊金山的夏季聯賽加州經典賽(California Classic)開打，詹姆斯大可請假一天去看布朗尼首戰，但他根本不會考慮這樣做。

勇士隊教頭、本屆美國隊總教練柯爾(Steve Kerr)表示他震驚於詹姆斯刻苦訓練的程度。兩位曾執教詹姆斯並奪得NBA總冠軍的教練史波斯特拉(Erik Spoelstra)和泰隆魯(Tyronn Lue)亦在本屆教練團中，柯爾便問他們「詹姆斯這樣訓練，正常嗎？」他們說他每天都這樣；柯爾又問史波斯特拉「更久之前，他在你隊上的時候呢？」，史波斯特拉回「每天、每次訓練、每次練習都這樣。」

柯爾的頭號大將柯瑞 (Stephen Curry)今年將首次出戰奧運，柯爾說他和兩人討論過攜手打球的想法。「他們顯然非常適合當隊友。柯瑞可以打無球進攻，讓詹姆斯推動快攻，這想法非常有趣。當然史蒂芬也會持球，詹姆斯亦是出色的射手，他們在比賽的許多領域都非常擅長，我認為他們首次同隊比賽真的很令人興奮。」