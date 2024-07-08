我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓星宋仲基宣布再當爸 英國籍老婆懷上第2胎

底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

從19歲到39歲 NBA球星詹姆斯4度征戰奧運 唯一目標奪金

編譯廖振堯／綜合報導
NBA超級球星詹姆斯代表美國征戰奧運三次，現在「高齡」39歲將再披戰袍進軍奧運。(美聯社)
NBA超級球星詹姆斯代表美國征戰奧運三次，現在「高齡」39歲將再披戰袍進軍奧運。(美聯社)

NBA超級球星詹姆斯(LeBron James)為美國征戰奧運三次，但2012年後便未再進入國家隊。現在「高齡」39歲的他即將重披戰袍，稱唯一目標就是贏下金牌。

美聯社報導，2004年雅典奧運時詹姆斯19歲，這是他首次隨美國隊出戰，但當年只獲銅牌；之後2008年北京奧運、2012年倫敦奧運，詹姆斯都帶領美國隊奪得金牌。詹姆斯將在今年巴黎奧運創下另一「長青」紀錄：首位年齡在1字頭、2字頭、3字頭時皆出戰奧運的美國男籃球員。

詹姆斯6日前往設在拉斯維加斯的奧運訓練營，進行為期五周半的訓練。當天首次訓練後，詹姆斯說他仍然保持著高水準，「我還是熱愛籃球。有我在時，美國隊打得很好，所以我覺得今年夏天能夠出國和其他人一起比賽很重要。」

詹姆斯參加奧運訓練，兒子布朗尼則在舊金山參加夏季聯賽加州經典賽。(美聯社)
詹姆斯參加奧運訓練，兒子布朗尼則在舊金山參加夏季聯賽加州經典賽。(美聯社)

而奧運訓練營訓練首日，其實也正是詹姆斯長子、剛簽下湖人隊新秀合約的布朗尼(Bronny James)在舊金山的夏季聯賽加州經典賽(California Classic)開打，詹姆斯大可請假一天去看布朗尼首戰，但他根本不會考慮這樣做。

勇士隊教頭、本屆美國隊總教練柯爾(Steve Kerr)表示他震驚於詹姆斯刻苦訓練的程度。兩位曾執教詹姆斯並奪得NBA總冠軍的教練史波斯特拉(Erik Spoelstra)和泰隆魯(Tyronn Lue)亦在本屆教練團中，柯爾便問他們「詹姆斯這樣訓練，正常嗎？」他們說他每天都這樣；柯爾又問史波斯特拉「更久之前，他在你隊上的時候呢？」，史波斯特拉回「每天、每次訓練、每次練習都這樣。」

柯爾的頭號大將柯瑞(Stephen Curry)今年將首次出戰奧運，柯爾說他和兩人討論過攜手打球的想法。「他們顯然非常適合當隊友。柯瑞可以打無球進攻，讓詹姆斯推動快攻，這想法非常有趣。當然史蒂芬也會持球，詹姆斯亦是出色的射手，他們在比賽的許多領域都非常擅長，我認為他們首次同隊比賽真的很令人興奮。」

金州勇士隊的柯瑞，今年首次出戰奧運。(美聯社)
金州勇士隊的柯瑞，今年首次出戰奧運。(美聯社)

巴黎奧運 柯瑞 NBA

上一則

ASML前執行長：意識形態之爭 美中晶片戰恐延續數十年

下一則

「我們還沒死呢」嬰兒潮世代最敢花錢 推動經濟

延伸閱讀

巴黎奧運／39歲詹姆斯「唯一目標奪金」練球太拚嚇壞教頭

巴黎奧運／39歲詹姆斯「唯一目標奪金」練球太拚嚇壞教頭
藍色嬰兒（一六）

藍色嬰兒（一六）
NBA／2年1.04億… 詹皇續留湖人 想再挑戰紀錄

NBA／2年1.04億… 詹皇續留湖人 想再挑戰紀錄
NBA／布朗尼簽4年790萬元合約 與老爸詹姆斯一起為湖人效力

NBA／布朗尼簽4年790萬元合約 與老爸詹姆斯一起為湖人效力

熱門新聞

美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
美國總統拜登。路透

紐時：拜登正在考慮退選

2024-07-03 11:49
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

2024-07-03 12:45
第一夫人吉兒（右）被質疑「過度保護」拜登，提防官邸工作人員有所接觸。(美聯社)

前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況

2024-06-30 22:30
拜登總統。（美聯社）

曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」

2024-07-01 22:50
拜登總統與前總統川普同樣身為候選人，但在民主黨、共和黨內各自受到不同對待。圖為民眾在觀看總統辯論。(美聯社)

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

2024-07-05 08:55

超人氣

更多 >
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」

和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」
2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉
16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇