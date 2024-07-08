「我們還沒死呢」嬰兒潮世代最敢花錢 推動經濟

步入老年的嬰兒潮世代成為當前最敢花錢消費的族群，注意養生健康，激烈的極端運動也敢嚐試。(美聯社)

德州 喬治城(Georgetown)是美國發展最快的城市，且在很大程度上得歸功於嬰兒潮世代(baby boomer)。

華爾街 日報7日報導，成千上萬名嬰兒潮世代(baby boomer)定居在德州一個名為太陽城(Sun City Texas) 的大型規劃社區中；這個社區有占地5421英畝獨立屋(single-family home)，圍繞著中心的游泳池、健身房和匹克球(pickleball)場，並主要保留給55歲級以上的買家；每年一度的嘉年華會大遊行和舞會，是這社區最熱門的派對；而該社區的中位數年齡為73歲。

「我們還沒死呢，」70 歲的赫恩登 (Suzanne Herndon) 表示；她在 2021年搬入了太陽城。

喬治城年增數百工作機會

多數城市都注重於吸引年輕家庭或遠距離工作者前來定居；但事實證明，太陽城的高齡居民，成了喬治城能求來的最佳經濟刺激。太陽城的營運預算和準備金(Rainy Day Fund)都因此很充裕；商店、餐廳、醫院和診所每年都增加數百個工作機會；喬治城的9萬6000名居民中，有約1萬7000人是住在太陽城。

喬治城市長施羅德(Josh Schroeder)對此感到很滿意；搬入太陽城的銀髮族們不但生活很活躍，消費慾望也很高。

「他們好像是來上大學，只不過他們不需要去上課，而且他們的銀行裡有300萬元的存款，」年僅47歲尚不夠格成為太陽城居民的施羅德表示，「這裡就像是陸地版的遊輪。」

老人消費 占個人支出45%

美國老一輩的人，正在成為經濟的主要動力；他們的股票投資、退休儲蓄和還清貸款的房產，經過幾十年的成長下，價值不斷膨脹；而他們曾經耗在養育孩子和工作的時間，現在則可以用來打高爾夫球、聽音樂會和吃早午餐。

步入老年的嬰兒潮世代成為當前最敢花錢消費的族群，注意養生健康，也趕上科技人生。(美聯社)

根據聯準會(Federal Reserve)數據，如今 55 歲及以上的美國人，控制著美國家庭財富的近70%，但根據紀錄開始的1989年資料，55 歲及以上的美國人指控至了50%的家庭財富。而根據穆迪分析(Moody's Analytics)數據，他們的消費占了美國個人支出的45%，較30年前的29%大幅成長。

根據人口普查 局(Census Bureau)對人口達5萬人的城市數據分析，有著大量嬰兒潮世代居民的喬治城，已經連續三年成為人口成長第一的城市；喬治城人口在2021年成長了近11%，在2022年成長了14%，在2023年成長了11%。