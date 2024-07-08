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國人每年被詐數百億元 高齡化社會、AI發展 詐騙犯罪恐更嚴重

編譯徐薏茹／綜合報導

海外詐騙集團每年從美國人手中騙走數百億元，隨著美國人口高齡化和人工智慧(AI)等技術的發展，這一犯罪浪潮預計將變得更嚴重。

美國退休者協會(AARP)防範詐騙網路(Fraud Watch Network)詐騙預防主任凱西·斯托克斯(Kathy Stokes)指出，網路與電話詐騙急遽增長，超出警察和檢察官能夠應付的範圍，抓到和被判罪的犯罪者相對較少。

很少有受害者能拿回他們的錢，包括那些因感情詐騙、祖父母詐騙、技術支援詐騙等手法而失去畢生積蓄的年長者。

斯托克斯說：「我們社會的詐騙正處於危機水平，許多人加入這一行列，因為成為罪犯相當容易，他們不需要遵守任何規則，還可以賺很多錢，而且被抓到的機率很小。」

網路和電話詐騙已經過於泛濫，執法部門和成人保護服務單位沒有足夠的資源應對。

前聯邦調查局(FBI)探員芬塔(Brady Finta)說：「這類案件太多了，從後勤和合理性方面來看，現在幾乎不可能克服。」

調查詐騙並不容易，尤其是源自海外的詐騙，竊取的資金通常迅速轉換成難以追蹤的加密貨幣，或轉移至國外銀行帳戶。

格林伍德(Paul Greenwood)在處理老年金融虐待案件方面有22年的經驗，他表示一些警察部門對於金融詐騙的重視程度不如其他犯罪，受害者最終感到沮喪，「很多執法人員認為，由於受害者透過禮品卡、匯款或購買加密貨幣自願把錢交出去，因此他們實際上是進行雙方自願的交易」，格林伍德表示這大錯特錯，因為這並非雙方自願，「他們是被詐騙了」。

他指出，除非詐騙達到一定金額，否則聯邦檢察官通常不會介入。

司法部表示不對聯邦起訴老年金融虐待案設定全面的金額門檻，不過全國93個聯邦檢察官辦公室可能會設立自己的門檻，優先處理受害者更多或財務影響更大的案件；聯邦檢察官每年提交數百件老年人詐騙和虐待案件。

此外，聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)指出，「絕大多數」的詐騙案燈都未報警，因為受害者通常不願站出來。

貨幣 詐騙集團 司法部

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