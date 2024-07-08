Z世代「團購」省錢 捧紅好市多等量販店

年輕人為省錢改買大份量商品，再找親朋好友共同分攤費用，讓Costco等量販店20、30歲的會員人數激增。(美聯社)

儘管全美物價壓力比起2022、2023年的高點已略有降溫，通膨效應依然揮之不去。年輕人為了省錢改買大份量商品，再找親朋好友共同分攤費用，讓好市多 (Costco)與沃爾瑪 (Walmart)旗下Sam's Club等量販店，20到30歲的Z世代會員人數激增。

道瓊社報導，Sam's Club發言人表示，Z世代是該公司成長最快的會員族群；在過去兩個年度，27歲以下的會員人數大增63%，年齡介於28到43歲的Z世代和千禧世代，如今已占Sam's Club會員人數的四分之一。

Oppenheimer金融服務公司資深股票研究分析師帕瑞克說，這種成長的部分原因是正進入成年的Z世代，受到量販店食品單價較低的吸引。量販店的大箱番茄醬和超大份雞肉可讓大家一起分攤費用。

21歲西北大學的學生華生 ，每兩周跟室友去一次Sam's Club。四名室友每人每周出60元買菜金，他們喜歡吃相同的食物，特別是雞胸肉，會囤積大份量的雞肉，用來燒烤、煎炒、或和米飯一起煮。

好市多截至去年會員人數接近1.28億人，會員費介於60到120美元，Sam's Club會員年費介於50到110元，這兩家公司今年來的淨銷售都成長。

市場研究公司Advantage Solutions 6月對1000多名購物者所作的訪調顯示，將近40%的25到34歲購物者會大批購入生鮮雜貨，以便與朋友、鄰居、室友、家庭共同分攤。三分之一受訪者表示，以合購的方式採買。