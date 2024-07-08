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70歲像60歲 嬰兒潮世代變「年輕」了

編譯俞仲慈／綜合報導
最新研究指出，嬰兒潮世代因為生活與醫療條件改善，身心狀況比過去的人類「年輕」10歲，重新定義何謂老人。圖為佛州嬰兒潮世代今年2月歡度情人節。(美聯社)
最新研究指出，嬰兒潮世代因為生活與醫療條件改善，身心狀況比過去的人類「年輕」10歲，重新定義何謂老人。圖為佛州嬰兒潮世代今年2月歡度情人節。(美聯社)

根據發表在科學期刊Research Square的最新報告，嬰兒潮世代因為生活與醫療條件改善，即使邁入70歲，身心狀況也猶如60歲，比過去的人類「年輕」10歲，也重新建立對老人的定義。

每日郵報6日報導，由紐約哥倫比亞大學教授比爾德(John Beard)領導的研究小組，收集英格蘭1萬4710名60歲以上中高齡者健康資料，針對生理能力(如步行速度、睡眠、呼吸能力、握力、聽力、視力和平衡感)與心理能力(包括記憶力、回憶力和心理能力)進行分析。

結果發現：「當今70歲老人身心狀況與前幾代人相比，更加年輕，或許70歲成為新的60歲。」研究指出，年輕化趨勢發展快速，1950年出生者在68歲的健康狀況與1940年出生者在62歲的健康狀況一樣，尤其「認知能力的提升更加顯著」，並認為人類益發年輕，「無論個人或全社會，對所有人都帶來正面影響」。

研究人員認為，受惠於良好的醫療資源，還有對心血管、糖尿病等慢性疾病的認知提高，老人生理健康獲得改善，加上減少吸煙與正常飲食等健康生活的養成，還有衛生等環境條件改善、傳染病減少等皆有助於老人身心年輕化。 

研究人員指出：「我們觀察到的結果可能涉及各種複雜原因，也與上世紀多數時間出現的變化有關。」同時無論男女，老人年輕化的軌跡相似，就連在中國收集的樣本也出現類似現象。

「老人」定義重新建立

另外柏林洪堡大學(Humboldt University of Berlin)研究團隊針對1萬4000人提問：「會以哪個年齡形容一個人是老人？」

結果發現1911年出生者65歲時回答71歲，但1956年出生者65歲時，則將老人定義為74歲，該研究報告作者維特斯汀(Markus Wettstein)指出，嬰兒潮世代預期壽命更長且健康狀況改善：「過去到某個年齡就被定義為老人，如今可能不再被視為老人。」

哥倫比亞大學

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