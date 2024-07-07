鄭文燦涉貪遭聲押 500萬台幣交保後發聲了：不貪不取

海峽交流基金會董事長鄭文燦(前)因桃園土地重畫案涉收賄，6日遭檢方約談聲押，法院裁定500萬元台幣交保，鄭文燦交保後，微笑步出桃園地檢。(記者許正宏／攝影)

曾任桃園市長的台北海基會董事長鄭文燦6日爆出捲入桃園一起土地重畫案，涉嫌在他桃園市長任內收賄500萬元台幣(約15萬多美元)，遭檢調約談後，檢方依洗錢防制法、貪汙治罪條例等罪嫌向法院聲押禁見，法院裁定以500萬元台幣交保並限制住居及出境、出海。

此案震撼台灣政壇，鄭文燦交保後對媒體追問皆微笑不語，委任律師在召開羈押庭時代鄭文燦發聲明，指「自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相，證明清白」。

鄭文燦在稍後透過Line訊息，謝謝友人關心，並強調「從政以來，公而忘私，不貪不取，這是我很珍惜的價值」。 他在Line訊息中與妻子共同署名，表示經過兩天的漫長偵訊，6日下午法院裁定交保，他已經回家休息。鄭強調，他從政以來，公而忘私，不貪不取，是很珍惜的價值，他會在司法調查的過程，捍衛自己的清白，深深感謝大家的關心。

檢四度聲請搜票未果

鄭文燦於4日從日本返國，5日清晨6時多就被調查局桃園市調查處從台北住家帶走，應訊過程保密到家。

檢察官訊後認定犯嫌重大，當庭轉列被告逮捕，並向法院聲押禁見。據了解，桃檢偵辦此案過程中，曾四度向院方聲請搜索票未果，本月5日直接以傳票通知鄭文燦到案說明。

法院6日裁定鄭文燦交保限制住居，檢方當庭抗告，高院裁定結果，外界矚目。

據了解，鄭文燦所涉與桃園市長任內推動的「變更林口特定區計畫──工五工業區(華亞科學園區)擴大方案」有關，全案目前還在內政部 都委會審議。

土地重畫案利益驚人

桃園市府官員指出，華亞科技園區早飽和，早於新冠疫情 、台商回流前就想擴大範圍約50公頃，緊鄰園區的土地多數是樂善寺(法人)土地，鄭文燦任內提出擴大方案及變更都市計畫，工五擴大案在2017年討論，經濟部、內政部於2018年與桃市府達成支持擴大方案共識，開始擬定都市計畫，2019年辦過地方說明會，期間未傳弊案。

據指出，園區擴大案採區段徵收辦理，但一旁有塊約9.5公頃非擴大方案計畫中的農地，因農地身分無法納入區段徵收，地主們陳情希望自組重畫會，向桃市府申請自辦重畫，並由地主之一的台塑集團退休 楊姓前高層主導，納入工五擴大案中，過程中交付500萬元台幣行賄鄭文燦疏通。

據調查，全案事後審議未通過，鄭文燦數月後退回款項，關鍵金流雖製造斷點，仍遭檢調掌握。對於這起疑似行賄事件，台塑表示「不清楚事件，了解中」。

鄭文燦捲華亞科土地弊案 製表/聯合報

知情人士表示，這名台塑集團楊姓前高層為讓農地納入擴大方案，與地主們籌措500萬元台幣，2017年9月間透過重畫會中與鄭文燦較為熟悉的廖姓主委，交付現金予鄭，盼市府相關單位能協助過關，送往內政部審議。

桃市府去年就傳出桃園地檢署向相關局處調閱工五擴大區的資料，直到月餘前，檢方仍持續要求市府都市發展局、經濟發展局提供資料，桃檢6月3日對此發動約談，傳喚包括台塑集團楊姓前高層以及與台塑有關的侯姓及三名廖姓人士到案說明，複訊後楊男請回，其餘四人聲押獲准。

檢方6月21日又傳喚高齡近90歲的楊男到案，訊後聲押遭駁回，法院諭知350萬元台幣交保，檢提抗告後，院方上周加碼以1000萬元台幣交保候傳。

國民黨桃園市議員凌濤指出，鄭文燦涉入的收賄貪汙案土地，若變更案通過，一坪將有20萬元台幣利潤，總獲利高達57億元台幣(約1億7580多萬美元)。