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巴黎奧運／俄州16歲少年「跑」進美國隊 成最年輕田徑選手

編譯盧炯燊／綜合報導
16歲的高中生威爾遜入選美國代表隊，成為美國參加奧運會最年輕的田徑選手。(路透)
16歲的高中生威爾遜入選美國代表隊，成為美國參加奧運會最年輕的田徑選手。(路透)

年僅16歲的天才少年短跑運動員昆西·威爾遜(Quincy Wilson)，在2024年巴黎奧運會美國田徑選拔賽男子4X400米接力決賽裡，跑出44秒94的成績，成功入選美國奧運代表隊，也成為美國歷來最年輕的奧運田徑選手。

選拔賽6月21日在俄勒岡州尤金市(Eugene)舉行，他在半決賽裡跑出44秒59的成績，以小組第三名及全部選手的第四名進入決賽，儘管他在決賽的成績未及半決賽，只是第6名，這個成績未能讓他自動入選，但他最終仍獲挑選入隊。

根據ESPN的報導，他在得知入選奧運時欣喜若狂，同時說「我不想讓其他的選手們失望。當你尋找原目標時，你總是會跑得更快。」

值得注意的是，他在選拔賽裡三次都跑進45秒之內，可見其水準非常穩定，先是初賽跑出44秒66，打破U18(18歲以下)400公尺短跑比賽，刷新魯賓森(Darell Robinson)在1982年創下並高懸42年的U18世界紀錄。在短短的兩天後，他再一次在準決賽中，跑出44秒59的成績，二度刷新紀錄。

在半決賽取得佳績時，他已表示會為爭取奧運入場券而全力以赴。

威爾遜生於2008年1月8日，目前仍是馬里蘭州波多馬克市(Potomac)布利斯中學(Bullis School)一名高中學生，暑假過後才進入高中三年級，該校素以體育運動著名，而他的入選也成為美國歷來最年輕的奧運田徑選手。在此之前美國最年輕田徑選手是瑞恩(Jim Ryun) ，參加1964年東京奧運時只有17歲。

威爾遜7月1日在Instagram上宣布自己已加入了美國奧運男子4x400接力代表隊，並簡單地寫下了「我們要去奧運會#paris2024 #teamusa」，同時附上了一張自己在跑道上慶祝的照片。

隨後他也在自己的Instagram Stories上發布了同一張照片，並配上「我是奧運選手」的標題。另一張照片則顯示他在更衣室穿上美國隊制服的自拍照。

16歲的高中生威爾遜入選美國代表隊，成為美國參加奧運會最年輕的田徑選手。(美聯社...
16歲的高中生威爾遜入選美國代表隊，成為美國參加奧運會最年輕的田徑選手。(美聯社)

巴黎奧運 俄勒岡州

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