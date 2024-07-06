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巴黎奧運／美國羽球隊 華裔邱愷翔男雙、混雙出戰

記者丁曙／洛杉磯報導
加州華裔羽球選手邱愷翔獲得2023泛美運動會混雙銀牌和獎品，更拿到兩張巴黎奧運門票。(邱愷翔提供)
加州華裔羽球選手邱愷翔獲得2023泛美運動會混雙銀牌和獎品，更拿到兩張巴黎奧運門票。(邱愷翔提供)

巴黎奧運會美國羽毛球隊獨厚華裔和加州，七名隊員全為華裔，六人來自加州；其中邱愷翔(Vinson Chiu)將參加男雙和混雙兩項比賽，一人拿下兩張入場券，並力爭小組賽出線，希望達成美國羽球隊在以往奧運會未竟的使命。

來自南加州新港灘(Newport Beach)的邱愷翔專攻羽球雙打，此次將和來自北加州Foster市的Joshua Yuan搭檔，首次獲得奧運男雙比賽資格，目前世界排名44。他倆在今年第27屆YONEX泛美個人錦標賽上獲得銅牌。邱愷翔並和來自北加州Fremont市的Jennie Gai搭檔，首次獲得奧運混雙資格，目前世界排名30。他倆在今年第27屆YONEX泛美個人錦標賽和2023年泛美運動會上均拿下銀牌。

邱愷翔接受本報專訪指出，「我的期望是打出高水準，我的目標是奧運會小組賽出線，這是美國羽球運動員在以往歷屆奧運會都沒有做到的。」

美選手需自己籌經費

羽球雙打競賽需要搭檔的選手高度一致，如何選擇夥伴很重要，尤其是美國羽球選手還需要自己解決經費。「我們選擇合作夥伴的標準是，誰有能力參加國際比賽，誰可以至少部分全職打羽毛球，以及誰有時間和資源全年參加比賽。我們通常根據全球羽球學院(Global Badminton Academy)的訓練計畫來安排練習時間，並且添加第二次身體訓練。」

過去20多年來，邱愷翔在加州不同的羽球館(Badminton Club)訓練，包括波莫那(Pomona)羽球俱樂部，以及Synergy羽球俱樂部，這也是美國最大的羽球訓練設施之一，他的教練有Naoko Fukuman，以及Tony Gunawan—2000年雪梨奧運會羽球男雙金牌得主，當時代表印尼隊。

邱愷翔熱愛羽毛球運動，因為對他來說，這是一種非常有治療作用和調整心態的方式。「我在一整天經歷過的任何消極情緒，通常都會在羽毛球訓練後消失。」

三、四歲開始學打球

邱愷翔參與羽球運動的起因也很有意思，「媽媽影響了我選擇了這項運動」。他生長在一個單親家庭，因為媽媽喜歡羽毛球，早年每次去打羽毛球，都用嬰兒車載著邱愷翔去球場，不僅省下了保母照顧開銷，而且啟蒙了他對羽球運動的興趣。大約三、四歲的時候，他就開始學打球了。所以，從摸球拍到參加奧運，他已累積了超過20年球齡。不過，邱愷翔正規接受訓練和打比賽，大約從15歲開始，迄今也超過10年了。

然而，在學生時代，要平衡練球和學業是非常困難的。當年在鑽石吧高中(Diamond Bar High School)讀書時，每次出城或出國參加比賽，邱愷翔都要提前報告老師和學生顧問，他需要進行自學，而老師也會提供一周或一個月的課程資料，以便他在旅途中及比賽間歇時學習。

高中畢業後，邱愷翔進入柏克萊加州大學(UC Berkeley)深造，攻讀數據科學專業，2022年畢業。羽球比賽的出色成績，也成為他升入名校的一大助力。邱愷翔自豪地說，「無論我投入時間做什麼，我都會表現出色。」

邱愷翔(左)和Jennie Gai組合，贏得2023年泛美運動會羽球賽混雙銀牌，...
邱愷翔(左)和Jennie Gai組合，贏得2023年泛美運動會羽球賽混雙銀牌，現在攜手前進巴黎奧運。(邱愷翔提供)
邱愷翔(右)和Joshua Yuan配對，參加2024年美國羽球公開賽，現在攜手...
邱愷翔(右)和Joshua Yuan配對，參加2024年美國羽球公開賽，現在攜手前進巴黎奧運。(邱愷翔提供)

羽球 巴黎奧運 加州大學

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