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達美航班「飛機餐變質」24人身體不適 緊急轉降紐約

編譯陳韻涵／綜合報導
一架達美航空班機因餐點變質，導致乘客和機組人員食物中毒，緊急轉降紐約機場。(美聯社)
一架達美航空班機因餐點變質，導致乘客和機組人員食物中毒，緊急轉降紐約機場。(美聯社)

達美航空(Delta Airlines)編號DL136航班3日因飛機餐點變質，24名乘員食用後不適而緊急轉降紐約機場；達美航空事後表示，由於餐飲出現變質，當天75架國際航班全都改為只供應義大利麵為主食的餐點。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，達美航空DL136班機原定2日晚從底特律飛往荷蘭阿姆斯特丹，孰料翌日清晨因機上多名乘客食用飛機餐後，出現身體不適的狀況；機長諮詢醫護團隊後，決定緊急轉降紐約甘迺迪國際機場。

該航班載有277名乘客，飛機降落後，已在地面待命的醫護人員主動協助14名乘客和10名機組員，所幸大夥的症狀都可以在現場解決，沒有人需要送醫治療。

達美航空發言人證實，DL136航班的飛機餐變質造成此次事件，對乘客造成不便和延誤深表歉意，並已提供住宿和兌換券等補償。

達美航空發言人3日表示，機上餐點變質事發當天，該公司將其餘75個國際航班都改為只供應義大利麵為主食的餐點，4日的情況也差不多。

達美航空發言人3日發給CNBC的聲明表示：「出於謹慎考量，達美團隊主動調整多條國際航線的機上餐飲服務。」

達美航空機上服務負責人多克特(Ash Dhokte)3日寄給員工的電郵提醒同事立即採取檢查措施，避免飛機餐再出狀況。

多克特寫道：「作為最後一道防線，請在上菜前檢查餐點，不要提供應任何可能含有汙染物的食物」，並稱機上的食品安全問題「極其罕見」。

達美航空食安問題發生在夏季旅遊旺季，旅遊顧問、大氣研究集團(Atmosphere Research Group)創辦人哈特維爾德(Henry Harteveldt)表示，航空公司每天為乘客提供數千種餐點，但很少發生食安問題。

哈特維爾德表示，達美航空正採取謹慎行動，當出現食安問題，航空公司不希望任何人在飛機上生病；他建議，飛機餐選吃麵食是最安全且明智。

達美航空 義大利

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