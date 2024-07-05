國慶日小測驗，你對美國知多少

國旗為何有紅白相間的13道條紋？(美聯社)

華盛頓郵報從「美國公民暨移民服務局」(U.S. Citizenship and Immigration Services，簡稱USCIS)的入籍100題中選摘十道多選題，必須答對六題才能過關。不妨測試大家對美國的了解有多少吧！答案在文末。

Q1. 「獨立宣言」(Declaration of Independence)是誰寫的？

富蘭克林(Benjamin Franklin)／亞當斯 (John Adams)／傑佛遜(Thomas Jefferson)／華盛頓(George Washington)

Q2. 國會眾院 有多少議員具投票 權？

435人／325人／256人／110人

Q3.哪些責任僅由公民承擔？

納稅／擔任陪審員／守法／以上皆是

Q4. 蘇珊‧安東尼(Susan B. Anthony)做過什麼？

為女權奮鬥／縫製第一面美國國旗／成立美國紅十字會(American Red Cross)／發現電力

Q5. 憲法第一修正案規定的一項權利或自由為何？

攜武權／隱私權／言論自由／公平受審權

Q6. 國旗為何有紅白相間的13道條紋？

原有13個殖民地／13個政府部門／最初獨立13州／只有這種布可用

Q7. 「解放奴隸宣言」(Emancipation Proclamation)用意為何？

結束第二次世界大戰／制定權利法案(Bill of Rights)／宣布脫離英國獨立／解放邦聯(Confederacy)奴隸

Q8.「憲法」何年制定？

1776年／1787年／1791年／1800年

Q9. 「獨立宣言」的兩項權利為何？

生活與幸福／財產與追求幸福／自由與追求幸福／自由與財產

Q10. 美國最長的兩條河是？

密西西比河和密蘇里河／科羅拉多河和紅河(Red River)／格蘭河(Rio Grande)和哈德遜河(Hudson River)／育空河(Yukon River)和俄亥俄河(Ohio River)

答案：

1：傑佛遜

2：435人

3：擔任陪審員

4：為女權奮鬥

5：言論自由

6：原有13個殖民地

7：解放邦聯奴隸

8：1787年

9：自由與追求幸福