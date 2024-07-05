我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華女返美工作簽被拒 竟因「工資太低」

2死7傷 國慶日酒駕 撞進曼哈頓下東城公園

國慶日傳統 1.1萬移民入籍成公民 比去年多1倍

記者胡玉立／綜合報導
7月2日在紐約公共圖書館舉行的美國公民入籍儀式上，新公民宣誓效忠美國。(路透)
7月2日在紐約公共圖書館舉行的美國公民入籍儀式上，新公民宣誓效忠美國。(路透)

7月4日總會讓人想起煙火、遊行、營火烤肉，但美國國慶日其實還有另一個傳統：入籍成為美國新公民。估計今年有1萬1000人以成為美國公民來慶祝國慶日，人數比去年多一倍。

美國公民與移民服務局(USCIS)在6月28日至7月5日期間，總計於全球舉辦了195場入籍儀式。有些儀式是在歷史地標舉行，有些人甚至是在首位美國總統喬治‧華盛頓(George Washington)的弗農山莊(Mount Vernon)或「獨立宣言」起草人湯瑪斯‧傑弗遜(Thomas Jefferson)的家蒙蒂塞洛(Monticello)宣誓效忠。

2023財年，移民局總計接納了87萬8500名新美國公民。2024財年至今，移民局已迎接58萬9400名新公民，在減少入籍等待方面也有顯著進展。

7月2日在紐約公共圖書館舉行的美國公民入籍儀式上，新公民宣誓效忠美國。(路透)
7月2日在紐約公共圖書館舉行的美國公民入籍儀式上，新公民宣誓效忠美國。(路透)

移民局長賈杜(Ur M. Jaddou)表示，「移民局很榮幸能在國慶日假期為數以千計的新公民宣讀效忠誓言；這些新公民為我們偉大的國家增添多樣性和特色，我們致力幫助所有合格者體驗美國公民所享自由，讓所有符合資格的人都能參與入籍程序。」

賈杜還表示，移民局正透過「傑出美國人選擇計畫」(Outstanding Americans by Choice)讓人們更認識入籍的公民對美國的貢獻，並向移民服務組織提供1260萬元贈款；其中，新的競爭性資助機會「公民與融入培訓學院」(Citizenship and Integration Training Academy)已開放申請。移民局並擴大「公民大使」(Citizenship Ambassador)計畫，向更多社區提供移民資訊和援助。

一名婦女2日在紐約公共圖書館完成入籍儀式後，親吻她的孩子。(路透)
一名婦女2日在紐約公共圖書館完成入籍儀式後，親吻她的孩子。(路透)

移民局 美國公民

上一則

國慶日小測驗，你對美國知多少

下一則

美短跑女將、霹靂舞選手 前進巴黎奧運受注目

延伸閱讀

通用汽車在美國低報產品碳排 遭罰1.4億

通用汽車在美國低報產品碳排 遭罰1.4億
舊金山國慶遊行 成候選人競選活動

舊金山國慶遊行 成候選人競選活動
美赴中留學驟減9成 中國知名學者看不到美國生：很想念

美赴中留學驟減9成 中國知名學者看不到美國生：很想念
國慶日7100萬人出遊歷來最多 6060萬人搭車50哩以上

國慶日7100萬人出遊歷來最多 6060萬人搭車50哩以上

熱門新聞

2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
美國總統拜登。路透

紐時：拜登正在考慮退選

2024-07-03 11:49
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解