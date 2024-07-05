國慶日傳統 1.1萬移民入籍成公民 比去年多1倍

7月2日在紐約公共圖書館舉行的美國公民入籍儀式上，新公民宣誓效忠美國。(路透)

7月4日總會讓人想起煙火、遊行、營火烤肉，但美國國慶日其實還有另一個傳統：入籍成為美國新公民。估計今年有1萬1000人以成為美國公民 來慶祝國慶日，人數比去年多一倍。

美國公民與移民服務局(USCIS)在6月28日至7月5日期間，總計於全球舉辦了195場入籍儀式。有些儀式是在歷史地標舉行，有些人甚至是在首位美國總統喬治‧華盛頓(George Washington)的弗農山莊(Mount Vernon)或「獨立宣言」起草人湯瑪斯‧傑弗遜(Thomas Jefferson)的家蒙蒂塞洛(Monticello)宣誓效忠。

2023財年，移民局 總計接納了87萬8500名新美國公民。2024財年至今，移民局已迎接58萬9400名新公民，在減少入籍等待方面也有顯著進展。

7月2日在紐約公共圖書館舉行的美國公民入籍儀式上，新公民宣誓效忠美國。(路透)

移民局長賈杜(Ur M. Jaddou)表示，「移民局很榮幸能在國慶日假期為數以千計的新公民宣讀效忠誓言；這些新公民為我們偉大的國家增添多樣性和特色，我們致力幫助所有合格者體驗美國公民所享自由，讓所有符合資格的人都能參與入籍程序。」