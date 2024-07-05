美短跑女將、霹靂舞選手 前進巴黎奧運受注目

田徑明星莎卡莉·理查森，主攻100米和200米短跑，捲土重來挑戰奧運。(路透)

巴黎奧運 26日開幕，參加這個體壇盛會的的1萬500名運動員裡，不少是世人公認的超級明星，更多的是明日之星。

來自法國，目前效力NBA 聖安東尼馬刺 隊(San Antonio Spurs)的19歲天才選秀狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)，現已準備返巴黎準備為祖國出力。

去年6月他在NBA的選秀裡以狀元順位獲選中，他的潛力在馬刺隊大發光芒，每場平均得到21.4分、10.6個籃板及3.6次阻攻，是NBA個人之冠。

另一個值得關注的是今年35歲的霹靂舞運動員桑妮·崔(Sunny Choi)，今屆巴黎奧運首次將霹靂舞列為比賽項目。

她自小練習體操，直至成為賓州大學學生時才首次看到結合運動與街頭表演的霹靂舞，之後才轉換跑道。不要看她年紀已35歲，自2019年來，參加過三次世界錦標賽；在阿拉巴馬州伯明翰舉辦的2022年世界運動會上獲得銀牌，期望在巴黎奧運取得佳績。

美國田徑明星莎卡莉·理查森(Sha'Carri Richardson)，主攻100米和200米短跑。她在2019年一戰成名，當時19歲的她，還是路易斯安納州立大學新生，在NCAA一區錦標賽以10秒75的成績，不僅打破了100米大學生紀錄，還成為美國史上跑得最快的10位女性之一。

2020年東京奧運，她在女子100米美國選拔賽奪冠獲參賽資格，但其後檢測出大麻陽性，冠軍遭褫奪更失去參加奧運資格，今次捲土重來相信不會令人失望。

至於男飛人，目光主要在來自博茨瓦納的特博格(Letsile Tebogo) ，他到巴黎參加奧運時才年滿21歲。