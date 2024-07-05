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賀國慶 75歲美國人巴黎塞納河游泳 稱水質「很棒」

記者張聲肇／綜合報導
75歲的美國人麥克魯爾4日在巴黎的塞納河游泳，高舉美國國旗慶賀美國國慶日。(美聯社)
75歲的美國人麥克魯爾4日在巴黎的塞納河游泳，高舉美國國旗慶賀美國國慶日。(美聯社)

75歲的美國人麥克魯爾(Joel Stratte McClure)4日在巴黎鬧區混濁的塞納河游泳，高舉美國國旗慶賀美國國慶日，並說水質「很棒」。

幾個小時後，巴黎當局發布水質檢測報告說，塞納河的水質確比上周改進了不少，希望可以達到舉辦奧運泳賽的標準。

1976年曾為了雜誌封面報導游過塞納河的麥克魯爾，本月即將年滿76歲。他說，法國政府清理河水的努力雖有成果，他仍不放心安全問題。

下水前，他說，「我也許會後悔這一趟河游，不過，如果能活著上岸，表示法國人清理河道頗有成效。」

巴黎市長依達戈(Anne Hidalgo)上月本打算親自下水游一趟，證明河水已夠乾淨，但批評人士上網威脅說，她下水那天，要到河裡「方便」。

但是法國總統馬克宏突然宣布國會改選，全國頓時進入政治慌亂，宣傳奧運的熱度一時分散，依達戈也宣布延後下水。近期豪雨也讓河水流速加快，市長宣布7月中旬她會兌現「塞納河游泳」的諾言。

麥克魯爾開玩笑說，馬克宏辦選舉，讓很多政客不必到塞納河游泳。

他游上岸後，說水質「棒透了」，有興趣的人不妨跟進，享受一下水質已經改善的塞納河風情。

夏季奧運7月26到8月11日、殘奧會8月28日到9月8日都在巴黎舉行，其中馬拉松泳賽和鐵人三項的游泳項目，預定在塞納河亞歷山大三世橋附近的河段舉行。

上周是連續第三周發現河水的大腸桿菌含量超標，不過，4日發布的最新檢測報告說，已有改善。

「巴黎之水」組織的監測報告說，6月26到7月2日，只有一天，河水汙染程度低於世界鐵人三項聯盟規定的安全標準900CFU/100毫升。法國官員很樂觀的說，奧運塞納河游泳項目沒有B計畫。

75歲的美國人麥克魯爾4日在巴黎的塞納河游泳，高舉美國國旗慶賀美國國慶日。(美聯...
75歲的美國人麥克魯爾4日在巴黎的塞納河游泳，高舉美國國旗慶賀美國國慶日。(美聯社)

奧運 檢測 馬克宏

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