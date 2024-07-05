23人藥檢未過關 美查中國泳將禁藥 世界泳總收到傳票

23名中國游泳選手三年前未通過禁藥檢測卻仍獲准參加東京奧運，美國展開刑事調查。(美聯社)

23名中國游泳選手於2021年未通過禁藥檢測 卻仍獲准參加東京奧運，美國司法部和聯邦調查局正為此展開刑事調查；「世界水上運動總會」(World Aquatics，簡稱世界泳總)4日向美聯社證實，該組織最高行政主管、執行總監諾維奇(Brent Nowicki)已接獲美國政府要求他出庭作證的傳票。

三年前在檢測禁藥時呈陽性反應的中國泳將們，在東京奧運為中國贏得三枚金牌；其中11名游泳選手將參加26日開幕的巴黎奧運 。美國決定就此案展開刑事調查，這是針對中國、世界反禁藥組織和奧運處理此禁藥案的急劇升級，也讓即將揭幕的巴黎奧運蒙上陰影。

紐約時報及德國 廣播公司ARD在4月報導揭露，23名中國泳將2021年被檢測出禁藥曲美他嗪(Trimetazidine, TMZ)呈陽性反應，卻仍然參賽；各方要求進行獨立調查的呼聲日益高漲。「世界反禁藥組織」(World Anti-Doping Agency，簡稱WADA)當年沒有質疑中國當局的調查結果，也備受指責。

中國當局當時的調查裁定，檢測呈陽性結果是因為中國選手團隊所住的旅館廚房出現微量心臟病藥物，無意間污染了食物才造成，運動員因此免於受罰，毋須禁賽。

眾院中國委員會5月21日已要求司法部和聯邦調查局根據聯邦法律調查此案。美國2020年通過此案，允許美方調查涉嫌禁藥陰謀，即使這些陰謀發生在美國境外亦然。當時美國面對的體育環境，是俄羅斯政府支持的運動長期存在禁藥醜聞的爭議。

管理全球水上運動的世界泳總證實，其執行總監諾維奇已接獲證人傳票，「他正設法安排和美國政府開會，或許毋須在大陪審團面前作證」。

WADA曾持續為當年接受中國調查結果的決定辯護，他們聲稱當時正值新冠疫情，無法前往中國，該機構無法獨立反駁中國的說法。