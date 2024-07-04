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彭博：中國為俄羅斯生產攻擊型無人機

編譯徐薏茹／綜合報導
中國和俄羅斯公司正在開發一種攻擊型無人機，表明中國可能將向俄提供西方國家官員所警告的致命援助。圖為中國飛鴻公司的FH-97型攻擊型無人機。(路透)
中國和俄羅斯公司正在開發一種攻擊型無人機，表明中國可能將向俄提供西方國家官員所警告的致命援助。圖為中國飛鴻公司的FH-97型攻擊型無人機。(路透)

彭博引述歐洲官員消息報導，中國和俄羅斯公司正在開發一種攻擊型無人機，與伊朗的一款型號相似，該型號部署於烏克蘭，這表明中國可能將提供西方國家官員所警告的致命援助。

官員指出，這些公司在2023年曾討論合作複製伊朗的「見證者」(Shahed)無人機，並在今年開始研發和測試一種版本，準備運往俄羅斯；官員表示中國的無人機尚未在烏克蘭使用。

美國及其盟友一再警告，提供俄國類似「見證者」的攻擊型無人機將意味著中國對俄國的支持更進一步。

即便西方官員稱中國已向俄國提供零件和其他援助，但中國國家主席習近平一直試圖將中國描繪為中立立場。

與此同時，美國官員表示中國避免直接提供武器和大砲，因為這一舉動將代表前所未有的戰事升級，幾乎肯定會引發更強力的行動。

一些國家認為，提供俄國攻擊型無人機將跨越致命援助的界線，一名消息人士表示，美國評估中國正在考慮是否運送完全組裝好的無人機，但同時正在運送可以轉變為攻擊型無人機的配套元件；消息人士指出，美國仍未得出中國正向俄國提供致命援助的結論，但認可其他國家可能有不同解讀。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇透過聲明表示，中國未提供武器給烏克蘭衝突的任何一方，並且嚴格控制軍民兩用(Dual-use)物品的出口。

自戰爭開始以來，俄國已經針對烏克蘭使用數千架見證者無人機，甚至建造一座工廠大量生產，伊朗開發的這一技術製造成本相對較便宜，但防禦成本高。

俄國仍仰賴北韓、伊朗等國家提供物資，並依賴中國提供重要零件，令人擔憂的是，中國可能以遠高於伊朗或俄國的速度生產類似見證者的無人機。

中國國防網站和幾家媒體報導，中國正在開發一種名為「向日葵200」（Sunflower 200）的自殺式攻擊無人機，根據描述，其外觀類似伊朗的見證者-136無人機。

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