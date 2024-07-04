英大選 保守黨恐交出14年政權 反對黨工黨估贏212席 勝幅史上之最

英國4日大選，民調指反對黨工黨勝選已成定局，工黨黨魁施凱爾可望成為下一任首相。(路透)

英國4日大選，3日的民調 指出，雖說還未開始投票 ，但執政的保守黨全面潰敗給反對黨工黨已成定局；保守黨14年執政即將結束，而首相官邸「唐寧街十號」的鑰匙，將於5日早晨移交給工黨黨魁施凱爾(Keir Starmer)。

保守黨籍首相蘇納克選前最後一天向選民釋出警訊，指工黨若勝選，經濟必蒙受慘重打擊。(路透)

路透(Reuters)報導，民調指出中間偏左的工黨將取得壓倒性勝利。「輿觀」(You Gov)民調3日對下院席次的最後預測指工黨將贏得212席，勝幅之大為現代史任何政黨僅見。

施凱爾與保守黨籍首相蘇納克(Rishi Sunak)選前最後一天競選時都向選民釋出警訊，指對方若當選，經濟必蒙受慘重打擊。

只是，面對民調預測保守黨得票之慘將創史上之最，保守黨已轉而著重於傷害管控，表示必須給他們足夠的席次，有效地制衡工黨政府。

保守黨勞動與退休金 大臣史特萊德(Mel Stride)向「英國廣播公司」(BBC)表示，自己完全認同當前民調結果，4日可望見到工黨取得一面倒的大勝、英國史上最大勝幅，因此目前最重要的是：保守黨能取得哪種反對力量，在國會監督政府。

蘇納克對史特萊德發言的反應是他將奮戰，爭取每張選票。

太陽報(The Sun)以線上社論為工黨及施凱爾背書，表示現在應該求變，「(保守黨)面臨無法跨過的問題，使這14年執政期間，經常陷於混亂」，保守黨已成為烏合之眾，醉心內鬥勝於經營國家。

工黨最後的競選著重於催出選票，生怕選民認為選舉結果已定，所以4日選舉待在家，不然就把賭爛票投給較小政黨。

施凱爾表示，史特萊德講的話是想誤導心意未定選民，4日不去投票；他向選民喊話，假如真要改變現況，要票票入匭，希望大家都參與變革，全國很多選區其實選情很接近。

施凱爾的選戰主打「變革」一詞，訴諸英國民眾對由公共服務吃緊、生活水準下降等現況的不滿，這些都是經疲軟及政治動蕩的症狀。

蘇納克原試圖說服選民認為他執政20個月內，經濟已掙脫新冠疫情及俄烏戰爭的外來打擊，步上正軌；他另與黨內前幾位首相畫清界線。