普亭、習近平「上合組織」峰會聚首 強化反西方聯盟

俄羅斯總統普亭(右)和中國國家主席習近平(左)4日將出席在哈薩克首都阿斯塔納舉行的上海合作組織峰會，圖為兩人在3日的非正式晚宴前，舉行場邊會晤。(歐新社)

俄羅斯總統普亭 和中國國家主席習近平 4日將出席在哈薩克 首都阿斯塔納(Astana)舉行的上海合作組織峰會，北京和莫斯科將上合組織視為抗衡美國及其盟友影響力的工具。

路透報導，上合組織峰會將於4、5兩日登場，該組織成立於2001年，成員國包括俄羅斯、中國以及中亞國家，後來納入印度、伊朗和巴基斯坦。

克里姆林宮表示，普亭(Vladimir Putin)將在峰會場邊進行一連串雙邊會議，在哈薩克總統托卡葉夫(Kassym-Jomart Tokayev)作東的非正式晚宴前，會見習近平、土耳其總統厄多安(Tayyip Erdogan)，以及亞塞拜然、蒙古、巴基斯坦等國領袖。

美聯社指出，此次「習普會」是兩人兩個月內第二度會面。普亭對習近平說，北京與莫斯科的關係比以往任何時候都更堅定，他並稱讚上合組織「強化自身角色，成為公平多極世界秩序的重要支柱之一」。習近平則在簡短開場白中，稱呼普亭是他的老朋友，還說中俄關係正處於高水平，「面對變亂交織的國際形勢和外部環境，雙方要繼續秉持世代友好的初心」。

印度總理莫迪(Narendra Modi)預計本月稍晚將前往莫斯科訪問。他不會出席上合組織峰會，而是由外交部長蘇杰生(Subrahmanyam Jaishankar)參加。

克里姆林宮聲明表示：「上合組織領袖將討論組織內進一步深化多邊合作與改善其活動的現狀與前景。」

有分析指出，普亭和習近平在哈薩克的上合組織峰會將尋求強化反西方聯盟，並在戰略位置重要的中亞地區施加影響力。

克宮幕僚鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)在普亭抵達哈薩克前告訴俄國媒體：「我們相信上合組織和金磚國家(BRICS)是新世界秩序的主要支柱，是在全球事務打造真正多邊主義脈絡下的火車頭。」

儘管俄羅斯入侵烏克蘭前數日，莫斯科和北京宣布了雙方的「無上限」夥伴關係，然而兩國長久以來在中亞地區競逐影響力。

哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克是前蘇聯加盟共和國，和俄國擁有文化、語言和經濟淵源。這5國除極端封閉的土庫曼不是上合組織成員外，其他四國都是。

但中國崛起的經濟實力和在中亞地區的龐大投資，對俄國的區域影響力帶來挑戰。

中亞對中國「一帶一路」倡議極為重要，該地區天然資源豐富，對於中國和歐洲之間陸路貨物運輸十分重要。

俄國攻打烏克蘭也被其他強權國家視為有機會進入這個傳統上和俄國靠攏的地區。