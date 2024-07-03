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超加工食品過量 恐減壽至少10% 肉品、軟性飲料風險高

編譯俞仲慈／綜合報導
加工肉品和軟性飲料是死亡風險最高的兩種超加工食品。(美聯社)
加工肉品和軟性飲料是死亡風險最高的兩種超加工食品。(美聯社)

超過50萬人參加、長達30年的大規模研究發現，食用過量「超加工食品」(ultra-processed food, 簡稱UPF)可能會減少10%以上壽命，值得國人關注。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，國立衛生研究院(US National Institutes) 自1995年以來進行「健康退休族飲食與健康研究」(Health-AARP Diet and Health Study)計畫，網羅近54萬1000人、年齡從50歲至71歲的國人，研究其飲食內容，再與20至30年後死亡率比較。

該研究報告最近在美國營養學會(American Society for Nutrition)年會上公布，研究主要作者、馬里蘭州貝塞斯達(Bethesda)「國家癌症研究所」(National Cancer Institute)研究員羅特菲(Erikka Loftfield)表示，研究發現長期攝取UPF，男性罹患心臟病或糖尿病風險上升至15%，女性則上升至14%，因此平均壽命可能減少10%以上。

巴西聖保羅大學(University of São Paulo)營養與公衛教授蒙提洛(Carlos Monteiro)表示：「這項長期且規模龐大的研究，證實UPF攝取量與死亡率的關聯，尤其是心血管疾病與2型糖尿病。」

報告指出，調查對象所攝取的124種食物，有高達90%表示，加工飲料是日常飲食首選，至於麵包、烘焙食品等精製穀物則排名第二。

羅特菲指出：「無糖軟性飲料是第一來源，第二則是含糖軟性飲料。」並補充道：「飲料是日常飲食重要一環，也是UPF主要來源之一。」並提出警告：「加工肉品和軟性飲料是死亡風險最高的兩種UPF食品。」

根據2019年研究發現，與每月少喝一次含糖飲料的女性相比，每天喝兩份以上含糖飲料(一般杯瓶與罐裝)的女性提前死亡風險增加63%、男性則提高29%。

因此報告不建議民眾攝取培根、熱狗、香腸、火腿等加工肉品，因為紅肉與加工肉品可能提高大腸癌、胃癌、心臟病、糖尿病等風險，造成提前死亡，食品與環境專家格林(Rosie Green)強調：「這項研究證實，加工肉類可能是最不健康的食品之一。」

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