我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

企圖從佛蒙特邊界湖走私保育烏龜到加拿大 華女被捕

記者張聲肇／綜合報導
一名華人被控從美國走私受保育的東部箱龜到加拿大。圖為東部箱龜。(美聯社)
一名華人被控從美國走私受保育的東部箱龜到加拿大。圖為東部箱龜。(美聯社)

邊境巡邏隊官員說，華裔女子伍婉懿(Wan Yee Ng, 音譯)企圖從佛蒙特邊界湖泊划船走私保育烏龜到加拿大， 6月28日在加拿大民宿被捕，罪名是違反「瀕危物種法」，聯邦法院法官同日裁定羈押。

根據調查人員提報法院的報告，伍女拿著行李包從華勒斯湖(Lake Wallace)岸邊正要登上充氣艇時被逮捕。加拿大皇家騎警通知美方，她和丈夫、還有另一人想要從加拿大划船到美國對岸，邊巡人員從她行李包發現29隻分別包在襪子裡的東部箱龜(eastern box turtles)。這種烏龜在中國黑市，每隻售價上千美元。

邊巡人員5月就注意到，一輛安大略省車牌的車子從走私客經常往來的加拿大境內路段來到民宿，伍婉懿下車後走入民宿。華勒斯湖是人口販子和毒品走私客活躍的邊境湖。後來那輛車從佛蒙特州奧柏格(Alburgh)進入美國。

調查人員發現，伍婉懿今年5月拿旅行護照來到美國，目的地是新澤西州李堡(Fort Lee)。邊境巡邏隊6月18日獲悉，她搭乘魁北克省車牌的車子，再度從水牛城進入美國，計畫6月25日從佛蒙特的華勒斯湖前往該湖在加拿大岸邊的民宿，調查人員開始監視該民宿。伍女的聯邦公設辯護律師未回應媒體的詢問。

加拿大 民宿 新澤西州

上一則

川普政治勝利？華郵分析豁免權裁決「4要點」

下一則

中國AI武裝機器狗恐威脅國安 眾議員提案要求防長報告

延伸閱讀

聖塔蒙尼卡碼頭爆鬥毆 5嫌被捕

聖塔蒙尼卡碼頭爆鬥毆 5嫌被捕
NBA／維金斯不打奧運 加拿大砲轟勇士阻擋

NBA／維金斯不打奧運 加拿大砲轟勇士阻擋
大選辯論／CNN規定：能現場做筆記 但不准帶草稿

大選辯論／CNN規定：能現場做筆記 但不准帶草稿
「川普會直接衝過STOP標誌」共和黨競選團隊：關麥克風沒用

「川普會直接衝過STOP標誌」共和黨競選團隊：關麥克風沒用

熱門新聞

2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10
OpenAI將終止對中國提供服務。（路透）

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

2024-06-25 08:36
拜登總統(左三)會不會退選，第一夫人吉兒‧拜登(左四)、拜登之妹薇拉瑞‧拜登(左二)等人的意見最關鍵。(美聯社)

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

2024-06-29 22:00

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運