企圖從佛蒙特邊界湖走私保育烏龜到加拿大 華女被捕

一名華人被控從美國走私受保育的東部箱龜到加拿大。圖為東部箱龜。(美聯社)

邊境巡邏隊官員說，華裔女子伍婉懿(Wan Yee Ng, 音譯)企圖從佛蒙特邊界湖泊划船走私保育烏龜到加拿大 ， 6月28日在加拿大民宿 被捕，罪名是違反「瀕危物種法」，聯邦法院法官同日裁定羈押。

根據調查人員提報法院的報告，伍女拿著行李包從華勒斯湖(Lake Wallace)岸邊正要登上充氣艇時被逮捕。加拿大皇家騎警通知美方，她和丈夫、還有另一人想要從加拿大划船到美國對岸，邊巡人員從她行李包發現29隻分別包在襪子裡的東部箱龜(eastern box turtles)。這種烏龜在中國黑市，每隻售價上千美元。

邊巡人員5月就注意到，一輛安大略省車牌的車子從走私客經常往來的加拿大境內路段來到民宿，伍婉懿下車後走入民宿。華勒斯湖是人口販子和毒品走私客活躍的邊境湖。後來那輛車從佛蒙特州奧柏格(Alburgh)進入美國。

調查人員發現，伍婉懿今年5月拿旅行護照來到美國，目的地是新澤西州 李堡(Fort Lee)。邊境巡邏隊6月18日獲悉，她搭乘魁北克省車牌的車子，再度從水牛城進入美國，計畫6月25日從佛蒙特的華勒斯湖前往該湖在加拿大岸邊的民宿，調查人員開始監視該民宿。伍女的聯邦公設辯護律師未回應媒體的詢問。