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中國駐美大使館調整領區 駐休士頓總領館由大使館代管

外埠新聞組／綜合報導
中國駐美大使館發布公告，調整使館館的領區。(新華社)
中國駐美大使館發布公告，調整使館館的領區。(新華社)

中國駐美大使館發布調整領區公告說，經雙方協商，中美兩國就同步調整駐對方國家使領館領區劃分事達成協議。

旅美華人關注的中國駐休士頓總領館，此次並未恢復，領區仍由大使館代管。

調整後的中國駐美使領館領區為：

中國駐美大使館領區： 華盛頓哥倫比亞特區、馬里蘭州、維吉尼亞州 、西維吉尼亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、肯塔基州、田納西州、德拉瓦州。

代管原中國駐休士頓總領館領區：阿拉巴馬州、阿肯色州、佛羅里達州、喬治亞州、路易斯安那州、密西西比州、奧克拉荷馬州、德州、波多黎各。

中國駐紐約總領館領區： 康乃狄克州、緬因州、麻薩諸塞州、新罕布夏州、紐澤西州、紐約州、俄亥俄州、賓州、佛蒙特州、羅德島。

中國駐舊金山總領館領區：北加州、阿拉斯加州、內華達州、俄勒岡州、華盛頓州、愛達荷州、蒙大拿州、懷俄明州 。

中國駐洛杉磯總領館領區：南加州、亞利桑納州、新墨西哥州、猶他州、科羅拉多州、夏威夷、太平洋島嶼。 

中國駐芝加哥總領館領區：伊利諾州、印第安納州、艾奧瓦州、堪薩斯州、密西根州、明尼蘇達州、密蘇裡州、威斯康辛州、內布拉斯加州、北達科他州、南達科他州。

美中建交後，中華人民共和國在美最早設立舊金山及休士頓總領事館，中國駐休士頓總領館是1979年11月開館。

2020年7月21日，美國要求中國在72小時之內關閉駐休士頓總領事館，國務院發表聲明：「美國不會容忍中國侵犯我們的主權和恐嚇人民」，亞太事務助理國務卿史達偉說，該總領館涉及為中國發展留學生間諜、取得經濟和軍事情報。

同年7月24日，中國外交部基於對等原則宣布對美國駐成都總領事館撤照，要求該領事館停止一切業務和活動，關閉時限同樣為72小時。中國外交部發言人汪文斌說 ，該領事館的「一些人員從事與身分不符的活動，干預中國內政，損害中國的安全利益。」

休士頓 阿拉斯加州 西維吉尼亞州

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