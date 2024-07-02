拜爾絲克服心魔 領軍美國女子體操隊出征巴黎奧運

體操天后拜爾絲(前左)將率領美國女子體操隊出征巴黎奧運會，華裔女將李蘇妮(後左)也入選。(路透)

「體操天后」拜爾絲 (Simone Biles)2021年在東京奧運爆發心理健康問題，中途退出多項決賽，遭到大眾撻伐；東奧結束後拜爾絲休息了兩年，每周都與心理治療師會面，甚至在比賽期間也是如此，直到去年宣布重返賽場。現在，拜爾絲將領銜美國女子體操隊征戰巴黎奧運 ，除她以外還有許多熟悉面孔，但也因此成為美國最「高齡」的奧運女子體操隊。

美聯社報導，現年27歲的拜爾絲是有史以來獲得最多獎牌的女子體操運動員，在奧運會和世錦賽共斬獲37枚獎牌。在這個年紀，大多數體操運動員已經退休 ，頂多也只是保持原本水準，但拜爾絲的跳馬、自由體操、平衡木套路難度極高，甚至開始喜歡高低槓。她說「沒有人強迫我這樣做，但我每天都到健身房鍛煉，再到館內為自己表演，提醒自己我仍然可以做到。」

美國女子奧林匹克計畫幾十年來一直由青少年推動，拜爾絲的年紀使她成為50年代以來美國女子體操隊中最年長的隊員，但她並不是唯一一位超過20歲的成員：21歲的衛冕奧運個人全能賽冠軍李蘇妮(Sunisa Lee)、24歲的2020年自由體操金牌卡瑞(Jade Carey)、23歲的2020年團體全能賽銀牌奇爾斯(Jordan Chiles)。拜爾斯開玩笑說她需要跟2016年奧運隊友芮斯曼(Aly Raisman)道歉，當時芮斯曼才22歲就被戲稱為「阿嬤」，結果現在拜爾絲自己更老了。

隊內還有位16歲新人里維拉(Hezly Rivera)，她在全美選拔賽中個人全能項目獲第五名、平衡木並列第一、高低槓獲第四名。

除拜爾絲克服心魔，李蘇妮也從多種腎臟相關問題、體重大幅波動中重新找回狀態，她表示很想拿下平衡木金牌，因為之前老是在決賽前搞砸。李蘇妮稱隊伍主要目標應該是東奧很可惜錯過的團體金牌，現在陣容基本上和當年一樣，「所以這有點像救贖之旅。」