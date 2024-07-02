我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

拜爾絲克服心魔 領軍美國女子體操隊出征巴黎奧運

編譯廖振堯／綜合報導
體操天后拜爾絲(前左)將率領美國女子體操隊出征巴黎奧運會，華裔女將李蘇妮(後左)也入選。(路透)
體操天后拜爾絲(前左)將率領美國女子體操隊出征巴黎奧運會，華裔女將李蘇妮(後左)也入選。(路透)

「體操天后」拜爾絲(Simone Biles)2021年在東京奧運爆發心理健康問題，中途退出多項決賽，遭到大眾撻伐；東奧結束後拜爾絲休息了兩年，每周都與心理治療師會面，甚至在比賽期間也是如此，直到去年宣布重返賽場。現在，拜爾絲將領銜美國女子體操隊征戰巴黎奧運，除她以外還有許多熟悉面孔，但也因此成為美國最「高齡」的奧運女子體操隊。

美聯社報導，現年27歲的拜爾絲是有史以來獲得最多獎牌的女子體操運動員，在奧運會和世錦賽共斬獲37枚獎牌。在這個年紀，大多數體操運動員已經退休，頂多也只是保持原本水準，但拜爾絲的跳馬、自由體操、平衡木套路難度極高，甚至開始喜歡高低槓。她說「沒有人強迫我這樣做，但我每天都到健身房鍛煉，再到館內為自己表演，提醒自己我仍然可以做到。」

美國女子奧林匹克計畫幾十年來一直由青少年推動，拜爾絲的年紀使她成為50年代以來美國女子體操隊中最年長的隊員，但她並不是唯一一位超過20歲的成員：21歲的衛冕奧運個人全能賽冠軍李蘇妮(Sunisa Lee)、24歲的2020年自由體操金牌卡瑞(Jade Carey)、23歲的2020年團體全能賽銀牌奇爾斯(Jordan Chiles)。拜爾斯開玩笑說她需要跟2016年奧運隊友芮斯曼(Aly Raisman)道歉，當時芮斯曼才22歲就被戲稱為「阿嬤」，結果現在拜爾絲自己更老了。

隊內還有位16歲新人里維拉(Hezly Rivera)，她在全美選拔賽中個人全能項目獲第五名、平衡木並列第一、高低槓獲第四名。

除拜爾絲克服心魔，李蘇妮也從多種腎臟相關問題、體重大幅波動中重新找回狀態，她表示很想拿下平衡木金牌，因為之前老是在決賽前搞砸。李蘇妮稱隊伍主要目標應該是東奧很可惜錯過的團體金牌，現在陣容基本上和當年一樣，「所以這有點像救贖之旅。」

拜爾絲 巴黎奧運 退休

上一則

中國駐美大使館調整領區 駐休士頓總領館由大使館代管

下一則

哈佛民調：66%懷疑拜登勝任總統的能力 最新支持率出爐

延伸閱讀

宋威龍巴黎賞MIKIMOTO珠寶 影后楊紫瓊驚喜現身

宋威龍巴黎賞MIKIMOTO珠寶 影后楊紫瓊驚喜現身
奧運電視轉播 收視恐會下滑

奧運電視轉播 收視恐會下滑
奧運期間公寓出租價格不如預期 巴黎人發財夢碎

奧運期間公寓出租價格不如預期 巴黎人發財夢碎
巴黎奧運／奧運融入巴黎 運動碰撞文化

巴黎奧運／奧運融入巴黎 運動碰撞文化

熱門新聞

2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10
OpenAI將終止對中國提供服務。（路透）

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

2024-06-25 08:36
拜登總統(左三)會不會退選，第一夫人吉兒‧拜登(左四)、拜登之妹薇拉瑞‧拜登(左二)等人的意見最關鍵。(美聯社)

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

2024-06-29 22:00

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運