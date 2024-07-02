金獎導演史匹柏 為NBC2024年奧運開幕片配音

大導演史蒂芬史匹柏將在奧運開幕前為觀眾講述《故事之地》。(美聯社)

奧斯卡 金像獎導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)，將為在7月26日巴黎奧運 開幕式前播出的短片《故事之地》(Land of Stories)獻聲，歡迎電視觀眾來到美國國家廣播公司(NBC)收看第33屆夏季奧林匹克運動會。

這次負責報導奧運的NBC環球新聞集團(NBCUniversal)表示，這位慕尼黑出身的導演，將在這部四分鐘的短片中配音；這部短片是於2023年11月在環球影城 攝影棚拍攝。

NBC奧運轉播團隊總裁兼執行製片人索羅門(Molly Solomon)在聲明中指出：「史蒂芬史匹柏是世界上最棒的說書人；幾十年來，我們一直透過他能讓人身臨其境的說故事風格，來體驗人類的各種情感。看到史匹柏如此興奮的談論著奧運的魔力，從我們都記得的過往奧運，到當前運動員的潛力，讓我很激動。」

NBC環球新聞集團將利用《故事之地》的部分內容，為將在公司各大平台以及AMC和Imx劇院上播放的奧運報導進行宣傳；史匹柏的加入也突顯了NBC環球新聞集團，為了給將登場的2024年奧運報導吸引更多的觀眾，大幅利用明星影響力的做法。

NBC運動(NBC Sports)為為期17天的夏季奧運，邀請了許多名人加入報導。

凱莉克萊森(Kelly Clarkson)、大曼寧(Peyton Manning)、「今日」(Today)主持人格斯里(Savannah Guthrie)與科特布(Hoda Kotb)和體育主播提里柯(Mike Tirico)等人，都將親臨開幕現場，看著數千名運動員在開幕式乘坐90多艘船，沿著塞納河順流而下，進入巴黎。

另外還有包括NBA全明星球員韋德(Dwyane Wade)、諧星萊絲莉瓊斯(Leslie Jones)和資深體育主播卡里洛(Mary Carillo)等，NBC甚至還請來了嘻哈歌手Snoop Dogg等人，加入這次的奧運轉播團隊。

7月26日開幕式現場直播，將在NBC、串流媒平台Peacock和Telemundo上直播。