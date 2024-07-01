極右派可能掌權 恐拖累市場動盪 法富豪盤算走避海外

法國進行國會選舉第一輪投票，極右派很有可能掌權，在這個歐盟核心國家掀起重大變局。（美聯社）

法國上月30日進行國會選舉第一輪投票 ，極右派很有可能掌權，在這個歐盟 核心國家掀起重大變局，從而導致法國乃至整體歐洲市場陷入動盪，投資人日益揣測若法國選舉引發廣泛的市場恐慌，歐洲央行(ECB)可能介入干預，法國富豪則已研擬選後緊急應變計畫。

根據第一輪投票的民調預估，國民聯盟和盟友可能成為國民議會最大黨團，贏得238~281席，取得籌組聯合政府的資格。法國債市最近幾周已遭遇拋售潮，因為投資人擔心極右派聯盟或左派聯盟掌權，極右派已承諾擴大開支，包括取消部分退休金 改革、調降能源與燃料的加值稅等，左派聯盟則承諾凍結消費必需品物價、廢止退休金改革、提高最低薪資14%，還要幫公務員加薪10%。

市場揣測，若法國選後的公債拋售潮擴及其他歐洲國家，ECB可能介入干預。觀察家正在了解ECB最新購債措施「傳輸保護工具」(TPI)的規定，推估若法國新政府因為支出計畫，與歐盟爆發衝突、加劇市場對法國債務暴增的憂慮，ECB可能採取的措施。

但經濟學家也懷疑ECB是否會因TPI規定而無法買進法國公債，因為啟動TPI四大準則的第一條，就是要遵循歐盟的財政架構，但歐盟執委會已因法國預算赤字占比達5.5%、超出3%的限制，對法國展開「過多赤字程序」。

同時，法國富人也為選後局勢制定緊急應變計畫，擔心增稅或重新開徵富人稅的前景。幾名律師、稅務顧問和財富經理人說，在法國選前接到許多詢問，包括暫時移居到義大利、瑞士或西班牙的可能性。