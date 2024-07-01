我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏季濕熱 逾38州新冠病例上升 新變種可躲免疫更易傳播

中國17歲羽球小將魂斷賽場 親姊質疑急救過程 悲喊：不能接受

夏季濕熱 逾38州新冠病例上升 疫苗升級鎖定KP.2變種

編譯潘勛／綜合報導
CDC指出，新冠染疫住院人數及死亡人數節節上升。(圖／123RF)
CDC指出，新冠染疫住院人數及死亡人數節節上升。(圖／123RF)

聯邦疾病防治中心(CDC)數據指出，新冠染疫數字至少在38個州可能上升中，汙水監測指出病毒活動依然相對為低，但住院人數及死亡人數節節上升。

CDC表示，西部的新冠病情水平特別高，現已回升到2月的狀況，南部也一樣。

過去幾個月，新冠病毒「JN.1」變種推動冬季病情上升，目前已遭新變種取代。目前的變種合稱為「FLiRT」，它們有些變化，讓病毒得以逃避人體的免疫反應等，更容易傳播；CDC數據指出，其中的KP.3、KP.2兩種占全國新冠感染新例的半數以上。

食品與藥物管理局(FDA)6月稍早本支持一項計畫，升級新冠疫苗到對付JN.1系列的新冠病毒更有力；但FDA後來更新自己的建議，新冠疫苗廠目前收到的建議，要盡可能針對KP.2變種，部分原因在它最近導致病例上升。

非營利公衛組織「國家傳染病基金會」(National Foundation for Infectious Diseases)醫學主任霍普金斯(Robert Hopkins)博士指出，病毒在溫暖潮濕的環境往往能存活、複製良好，這符合目前觀察到的狀況；南部及西部目前熱又濕氣重。

新冠夏季暴增已成為熟悉的季節狀態，但醫學專業警告說，這種冠狀病毒依然相當難以預測。

霍普金斯指出，夏季暴增這種形態的實質是什麼，目前要說有些言之過早；很大部分的人或多或少接觸過這種病毒了，尖峰與尖峰之間較沒那麼高，而且大家往往把夏季暴增看待成冬季病例增加；只是這種狀況是否會持續，抑或會變成四季都流行的病症，還是停留在特定的季節，這些都言之過早。

由史丹福大學、愛默蕾大學(Emory university)合作監看全國下水道系統的「WastewaterSCAN」指出，今年夏季這一波，要比去年夏季那一波早個幾周，而且已來到類似去年夏天高峰值的程度。

愛默蕾大學環境衛生學副教授瑪爾琳‧渥爾夫(Marlene Wolfe)表示，今年感染案例是否會破峰值，猶待觀察；學界仍在解析新冠的季節特性，可能到來的新變種會有什麼影響，而驅動這些暴增；醫學界發現，它居然比流行性感冒、呼吸道融合病毒(RSV)來得頻繁、固定。

CDC 疫苗 聯邦疾病防治中心

上一則

雷朋領軍扭轉「有毒」形象 法「國民集會黨」後來居上

下一則

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 被警擊斃 警方公布錄影

延伸閱讀

夏季濕熱 逾38州新冠病例上升 新變種可躲免疫更易傳播

夏季濕熱 逾38州新冠病例上升 新變種可躲免疫更易傳播
芬蘭開全球首例 將為人類接種禽流感疫苗

芬蘭開全球首例 將為人類接種禽流感疫苗
紐約堵車費停收 MTA165億交通升級計畫也喊停

紐約堵車費停收 MTA165億交通升級計畫也喊停
台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

熱門新聞

2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10
OpenAI將終止對中國提供服務。（路透）

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

2024-06-25 08:36

超人氣

更多 >
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝