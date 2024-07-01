夏季濕熱 逾38州新冠病例上升 疫苗升級鎖定KP.2變種

CDC指出，新冠染疫住院人數及死亡人數節節上升。(圖／123RF)

聯邦疾病防治中心 (CDC )數據指出，新冠染疫數字至少在38個州可能上升中，汙水監測指出病毒活動依然相對為低，但住院人數及死亡人數節節上升。

CDC表示，西部的新冠病情水平特別高，現已回升到2月的狀況，南部也一樣。

過去幾個月，新冠病毒「JN.1」變種推動冬季病情上升，目前已遭新變種取代。目前的變種合稱為「FLiRT」，它們有些變化，讓病毒得以逃避人體的免疫反應等，更容易傳播；CDC數據指出，其中的KP.3、KP.2兩種占全國新冠感染新例的半數以上。

食品與藥物管理局(FDA)6月稍早本支持一項計畫，升級新冠疫苗 到對付JN.1系列的新冠病毒更有力；但FDA後來更新自己的建議，新冠疫苗廠目前收到的建議，要盡可能針對KP.2變種，部分原因在它最近導致病例上升。

非營利公衛組織「國家傳染病基金會」(National Foundation for Infectious Diseases)醫學主任霍普金斯(Robert Hopkins)博士指出，病毒在溫暖潮濕的環境往往能存活、複製良好，這符合目前觀察到的狀況；南部及西部目前熱又濕氣重。

新冠夏季暴增已成為熟悉的季節狀態，但醫學專業警告說，這種冠狀病毒依然相當難以預測。

霍普金斯指出，夏季暴增這種形態的實質是什麼，目前要說有些言之過早；很大部分的人或多或少接觸過這種病毒了，尖峰與尖峰之間較沒那麼高，而且大家往往把夏季暴增看待成冬季病例增加；只是這種狀況是否會持續，抑或會變成四季都流行的病症，還是停留在特定的季節，這些都言之過早。

由史丹福大學、愛默蕾大學(Emory university)合作監看全國下水道系統的「WastewaterSCAN」指出，今年夏季這一波，要比去年夏季那一波早個幾周，而且已來到類似去年夏天高峰值的程度。

愛默蕾大學環境衛生學副教授瑪爾琳‧渥爾夫(Marlene Wolfe)表示，今年感染案例是否會破峰值，猶待觀察；學界仍在解析新冠的季節特性，可能到來的新變種會有什麼影響，而驅動這些暴增；醫學界發現，它居然比流行性感冒、呼吸道融合病毒(RSV)來得頻繁、固定。