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研究失智藥 紐約華裔教授王皓彥遭控作假 詐領聯邦經費

編譯徐薏茹／綜合報導
紐約市立大學醫學教授兼神經科學家王皓彥，被指控撰寫阿茲海默藥論文時修改圖像，且涉詐領聯邦經費。(取自紐約市大官網)
紐約市立大學醫學教授兼神經科學家王皓彥，被指控撰寫阿茲海默藥論文時修改圖像，且涉詐領聯邦經費。(取自紐約市大官網)

阿茲海默症藥物開發商Cassava Sciences的一名華裔顧問王皓彥(Hoau-Yan Wang，音譯)日前被聯邦大陪審團起訴，該顧問被指控提交偽造與竄改的科學數據，以獲取聯邦衛生研究院(National Institutes of Health)的1600萬元撥款。

王皓彥被控作出虛假陳述、對政府的重大詐騙，以及兩項電信詐騙罪名，如果被定罪，這些指控最高的刑期分別為5年、10年和20年。

紐約市立大學醫學院(CUNY School of Medicine)醫學教授兼神經科學家王皓彥與Cassava共同撰寫多篇期刊文章，支持Cassava藥物Simufilam的科學原理，Simufilam目前正處於阿茲海默症的末期階段測試。

Cassava的聲明表示，王皓彥已經不再是該公司的受雇顧問，他也沒有參與Simufilam的末期階段測試。

紐約市大發言人表示，校方將繼續配合政府的調查，直到此事解決。

司法部表示，王皓彥的造假數據與Simufilam和伴隨的診斷測試如何進行有關，也與生物指示劑的改善相關，表明Simufilam具有其預期效果。

據指控，王皓彥將聯邦衛生研究院的資金應用在Simufilam的早期第一階段、第二階段測試，以及用於資助他的實驗室工作和薪資。

司法部上月28日表示，大陪審團已經於上月27日提交起訴，指控他操控或增加「西方墨點法」(Western blots)的圖像，以強化證據獲得補助款。西方墨點法是研究員為找出蛋白質而使用的實驗方法。

新聞稿並未列出Cassava Sciences公司名或提到Simufilam，僅提到是德州一家生物製藥上市公司；Cassava總部位於德州奧斯汀。

華爾街日報2021年報導稱，兩名醫師對王皓彥和Cassava的一些論文提出質疑，表示論文中的圖像似乎被不當修改，醫師向食品及藥物管理局(FDA)提交指控，同時做空Cassava的股票。

Cassava股價28日下跌42%，此前交易因波動暫時中止。

德州 紐約市 司法部

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