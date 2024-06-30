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300萬學貸借款人 拜登政府宣布暫停還款

編譯盧炯燊／綜合報導

拜登政府29日宣布，為了遵守聯邦法院的裁決，暫停最少300萬個學生貸款人還款數個月，直至整個案件有最終裁決為止。聯邦司法部已就有關裁決提出上訴。

拜登政府去年8月推出名為「節省寶貴教育費用」(SAVE)還款計畫，目的是降低學生貸款人畢業後的每月還款額，並提供更快的債務寬免途徑，但由共和黨主導的堪薩斯州和密蘇里州，兩位聯邦法院法官上周一(6月24日)裁定政府的做法超越了它的權限，於是頒發臨時禁制令暫停計畫。

SAVE計畫被視為貸款人最負擔得起的計畫，大學畢業生貸款的還款額將從可自由支配收入的10%降至5%，這是總統拜登在學生債務改革努力的舉措，但計畫一直遭共和黨挑戰及發起訴訟。目前為止，已有41.4萬名貸款人通過這個計畫取消了總計55億元債務。

根據裁決，從7月1日起禁止聯邦教育部削減貸款人的還款額；貸款額低於1.2萬元並已償還10年的學貸，餘額將會取消的做法，也同樣遭到禁止。

兩位聯邦法官這次裁決，對拜登嘗試改革學生貸款制度而言，無疑是個重大打擊及挫折。大學學貸免債是今年總統選舉其中一個主要議題，去年最高法院推翻拜登全面減免學生債務政策後，拜登因而未能兌現承諾取消1萬至2萬元學生債務，已讓許多人感到失望。

聯邦司法部上周四(27日)提出上訴時表示，為了遵守法院裁決，所以政府在上訴期間只有暫停計畫，受影響者多達300多萬人。他同時強調，雖然貸款人暫時不需要還款，但最終會因計畫暫停而受到傷害。教育部也堅稱這個計畫為貸款人帶來了莫大好處。

司法部首席副助理部長博恩頓(Brian Boynton)指出：「法院禁令生效後，將無法挽回對聯邦政府所造成的傷害，也給貸款人帶來極大的混亂。」

他又說，估計向貸款人恢復收取可支配收入的10% ，至少幾個月時間才能為新的付款計算做好準備。

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