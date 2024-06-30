黃仁勳投資 Perplexity AI涉剽竊作假

受到AI科技創投青睬的人工智慧搜尋引擎「Perplexity AI」傳出未經許可取用他新聞網站內容，正在自清調查中。(路透)

輝達共同創辦人黃仁勳最喜愛的人工智慧搜尋引擎「Perplexity AI 」驚傳剽竊其他新聞網站內容；科技巨擘亞馬遜 發言人馬悠瓦(Samantha Mayowa)28日證實，公司正在評估由新聞管道WIRED提供的資訊，了解Perplexity AI是否在未經同意下，搜刮其他網站內容。

美聯社報導， WIRED新聞網站6月稍早便公布調查報告，指出Perplexity這家初創公司顯然由其他網站剽竊內容，包括知名新聞網站等網站禁止這類行徑。Perplexity使用亞馬遜網路服務(Amazon Web Services, AWS)的伺服器。

馬悠瓦表示，亞馬遜的服務條款禁止亂用、非法活動，公司的客戶有責任遵守這些條款；亞馬遜慣常由很多消息來源收到報告，指稱有亂用活動，另讓客戶知道有這些報告。

Perplexity公司發言人普拉特尼克(Sara Platnick)表示，公司已判定自己掌控的服務，並未以任何違反AWS服務條款的方式，剽竊其它網站。

設在舊金山的Perplexity AI很受知名科技投資人喜愛，除黃仁勳以外，許多重量級科技人如亞馬遜的創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)也是其中之一。但過去幾周當中，Perplexity發現陷身剽竊指控而忙得不可開交。

Perplexity刊出一則彙總式的新聞報導，但資訊及措詞類似富比世 (Forbes)的調查報導，此事經披露之後，公司執行長斯瑞尼瓦斯(Aravind Srinivas)大力為該初創公司辯護。富比世稍後還表示，找到Perplexity由其他出版機構類似的「竊取」報導。

美聯社另發現，Perplexity還有另個產品，捏造真有其人但從沒說過的話。

斯瑞尼瓦斯6月稍早接受美聯社訪問表示，他們公司「從未由任何人剝削內容。公司的引擎並未拿其他人的內容來訓練」，部分原因在Perplexity只彙總其他科技公司AI系統產出的內容。

但斯瑞尼瓦斯也表示，富比世準確指出，他們認為更明顯地標示來源出處比較好，故此現在標明得更顯著。