我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

黃仁勳、貝佐斯都有投資 Perplexity AI涉剽竊作假

黃仁勳投資 Perplexity AI涉剽竊作假

編譯潘勛／綜合報導
受到AI科技創投青睬的人工智慧搜尋引擎「Perplexity AI」傳出未經許可取用他新聞網站內容，正在自清調查中。(路透)
受到AI科技創投青睬的人工智慧搜尋引擎「Perplexity AI」傳出未經許可取用他新聞網站內容，正在自清調查中。(路透)

輝達共同創辦人黃仁勳最喜愛的人工智慧搜尋引擎「Perplexity AI」驚傳剽竊其他新聞網站內容；科技巨擘亞馬遜發言人馬悠瓦(Samantha Mayowa)28日證實，公司正在評估由新聞管道WIRED提供的資訊，了解Perplexity AI是否在未經同意下，搜刮其他網站內容。

美聯社報導， WIRED新聞網站6月稍早便公布調查報告，指出Perplexity這家初創公司顯然由其他網站剽竊內容，包括知名新聞網站等網站禁止這類行徑。Perplexity使用亞馬遜網路服務(Amazon Web Services, AWS)的伺服器。

馬悠瓦表示，亞馬遜的服務條款禁止亂用、非法活動，公司的客戶有責任遵守這些條款；亞馬遜慣常由很多消息來源收到報告，指稱有亂用活動，另讓客戶知道有這些報告。

Perplexity公司發言人普拉特尼克(Sara Platnick)表示，公司已判定自己掌控的服務，並未以任何違反AWS服務條款的方式，剽竊其它網站。

設在舊金山的Perplexity AI很受知名科技投資人喜愛，除黃仁勳以外，許多重量級科技人如亞馬遜的創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)也是其中之一。但過去幾周當中，Perplexity發現陷身剽竊指控而忙得不可開交。

Perplexity刊出一則彙總式的新聞報導，但資訊及措詞類似富比世(Forbes)的調查報導，此事經披露之後，公司執行長斯瑞尼瓦斯(Aravind Srinivas)大力為該初創公司辯護。富比世稍後還表示，找到Perplexity由其他出版機構類似的「竊取」報導。

美聯社另發現，Perplexity還有另個產品，捏造真有其人但從沒說過的話。

斯瑞尼瓦斯6月稍早接受美聯社訪問表示，他們公司「從未由任何人剝削內容。公司的引擎並未拿其他人的內容來訓練」，部分原因在Perplexity只彙總其他科技公司AI系統產出的內容。

但斯瑞尼瓦斯也表示，富比世準確指出，他們認為更明顯地標示來源出處比較好，故此現在標明得更顯著。

亞馬遜 AI 富比世

上一則

拜登募款籌錢說得比辯論好 安撫信心動搖的金主仍難敵低迷反應

下一則

300萬學貸借款人 拜登政府宣布暫停還款

延伸閱讀

黃仁勳、貝佐斯都有投資 Perplexity AI涉剽竊作假

黃仁勳、貝佐斯都有投資 Perplexity AI涉剽竊作假
美超微梁見後穿93號球衣巨人隊開球 與黃仁勳同背號

美超微梁見後穿93號球衣巨人隊開球 與黃仁勳同背號
黃仁勳的慈善基金會怎運作？夫妻倆撐場 1周工作1小時

黃仁勳的慈善基金會怎運作？夫妻倆撐場 1周工作1小時
黃仁勳又繼續賣股 出脫輝達24萬股 兩天套現3000萬美元

黃仁勳又繼續賣股 出脫輝達24萬股 兩天套現3000萬美元

熱門新聞

6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

2024-06-22 21:20
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10

超人氣

更多 >
成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的
如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了
紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法
改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡

改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡
湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了