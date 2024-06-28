WSJ：對抗中國電商低價競爭 亞馬遜將自中直接出貨

亞馬遜(Amazon)打算推出新服務，從中國倉庫直接出貨廉價流行服飾、日常家用品等，以降低成本，對抗Temu、希音(Shein)等來自中國的電商平台的低價競爭。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)27日報導，亞馬遜 (Amazon)為鞏固電商 龍頭地位，對抗Temu、希音(Shein)等來自中國的電商平台愈來愈激烈的低價競爭，打算推出新服務，從中國倉庫直接出貨廉價流行服飾、日常家用品等，以降低成本。

報導指出，26日在一場憑邀請函參加(invite-only)的會議上，亞馬遜對中國商家公布以全新管道出貨的新計畫，打算從中國販賣沒有品牌的流行服飾與日常家庭用品。

根據會議簡報，亞馬遜計畫在美國消費者下單後的9天到11天，廉價流行服飾與日用品就能從中國倉庫直接出貨給顧客。目前透過亞馬遜平台銷售的中國商品，通常是經過美國國內的倉庫轉寄給消費者。簡報投影片舉例的商品包括手機殼、馬克杯、臉部按摩器等。

亞馬遜發言人對華爾街日報說，亞馬遜一直嘗試尋找與銷售夥伴的合作新方式，為消費者提供物美價廉的更多選擇。發言人並未針對計畫中的出貨新管道多做說明。

亞馬遜的出貨新管道是由科技新聞網站The Information報導率先披露，象徵身為美國電商龍頭的亞馬遜面對來自Temu與希音等平台的低價競爭之後，決定跨出關鍵的一步做出反擊。

母公司為拼多多的Temu以及流行時尚購物平台希音都從中國直接出貨，美國國內庫存量極少。