中國歡迎各國參與研究「嫦娥六號」月背樣本 唯美國有禁令

中國國家航天局稱歡迎世界各地科學家申請研究「嫦娥六號」探測器帶回的月球岩石樣本。圖為6月26日下午，中國科研人員對嫦娥六號返回器開艙。（新華社）

中國嫦娥六號太空 船帶著月球背面岩石樣本返回地球後，中國國家航天局27日表示，歡迎各國科學研究人員按照相關流程提出申請，共享成果，但唯獨與美國的合作有障礙。

中國國家航天局副局長卞志剛27日在國務院 記者會上說，歡迎世界各地的科學家申請研究嫦娥六號探測器帶回的月球岩石樣本；但他同時指出，這種合作存在限制，特別是與美國的合作。

卞志剛介紹了嫦娥六號探月的成就之後提到，在與美方開展航天領域的合作交流上，中國一直持開放態度。但中美航天合作的障礙根源在於美國「沃爾夫修正案」(Wolf Amendment)，該法禁止美國太空總署(NASA)和中國合作。

他說，如果美國真的希望開始正常的航天合作，「我認為他們應該采取適當措施消除這一障礙。」

沃爾夫修正案於2011年頒布，禁止中美之間直接雙邊合作，除非聯邦調查局能夠證明該合作過程中與中方共享的資訊不會造成國家安全風險。

卞志剛指出，雖然不能與美國合作，但中國仍可以與其他國家的科學家合作。在嫦娥六號任務中，中國與歐洲太空總署、法國、義大利 和巴基斯坦都進行了合作。

但據美聯社指出，有關嫦娥六號探月的細節信息披露很少。中國官員沒有透露他們實際收集了多少樣本或任何新發現。

嫦娥六號返回地球前，根據中國科學家24日公布的消息指出，帶回的樣本將包括250萬年前的月球火山岩和其他物質。科學家希望，這些材料能夠回答關於月球兩側地理差異的問題。嫦娥六號的任務是收集兩公斤的月球土壤。

月球的近側是從地球上可以看到的一面，而背面則面向外太空。人們知道，月球背面有山脈和撞擊坑，但更難到達。