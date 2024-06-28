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中國兩前防長李尚福、魏鳳和 同日遭除黨籍軍籍、撤上將軍銜

記者廖士鋒／綜合報導
中國前後兩任國防部長李尚福(圖)、魏鳳和雙雙遭開除黨籍與軍籍，並取消上將軍銜。(美聯社)
中國前後兩任國防部長李尚福(圖)、魏鳳和雙雙遭開除黨籍與軍籍，並取消上將軍銜。(美聯社)

中國前後兩任國務委員兼國防部李尚福、魏鳳和，於27日雙雙遭開除黨籍與軍籍，終止20大代表資格，並都被取消上將軍銜。兩人還被指嚴重違反政治紀律，並涉嫌受賄罪。

中共中央總書記習近平本月17日至19日在陝西延安召開中央軍委政治工作會議時強調，要「鍛造忠誠乾淨擔當、堪當強軍重任的高素質幹部隊伍，為強軍事業提供堅強政治保證」。「華爾街日報」當時曾指出，這表明北京當局對國防機構的清洗尚未結束，而這場清洗已引發外界對中共備戰能力的質疑。

據央視報導，中央政治局27日會議審議並通過中央軍委「關於李尚福問題審查結果和處理意見的報告」、「關於魏鳳和問題審查結果和處理意見的報告」。

魏鳳和於2018年至2023年擔任中共中央軍事委員會委員、國務委員、國防部部長。李尚福則於2023年3月12日，接替退休的魏鳳和。

報導指，根據中共軍委紀委監委查辦案件中發現的問題線索，「經黨中央研究決定，2023年8月31日，由軍委紀委監委對李尚福嚴重違紀違法問題立案審查調查」。

這個時間點，恰恰是李尚福消失於公眾視野的時間。李尚福此前最後一次公開露面，是2023年8月29日在北京舉行的中非和平安全論壇開幕式發表演說，此後即銷聲匿跡。

去年10月24日，中國全國人大常委會決定免去李尚福的國務委員、國防部部長職務；同時免去其國家軍委委員職務；今年2月底，他已不再出現於中央軍委委員名單上。

至於魏鳳和則是在2023年9月21日由軍委紀委監委對其「嚴重違紀違法問題立案審查調查」。魏鳳和在去年3月12日中國國務院改組後就一直未再公開露面。

據報導，李尚福被指「嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為本人和他人牟取人事利益；利用職務便利為他人牟取利益並收受鉅額錢款，涉嫌受賄罪；為牟取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪」。

魏鳳和則被指「嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為他人牟取人事利益；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；利用職務便利為他人牟取利益並收受鉅額錢款，涉嫌受賄罪」。

審查並指李尚福「嚴重汙染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣」，魏鳳和則是「嚴重汙染部隊政治生態」，兩人所涉罪行均被指「性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大」。

前後兩任國防部長在同一天被開除黨籍，這在中共建政後還是破天荒的第一次。從去年以來，中國軍方經歷了又一場大規模的反腐整肅運動。迄今已有11名解放軍將領和一些航空航天國防工業的高管被免職，顯示習近平控制軍隊絕不手軟。

分析人士指出，習近平在擔任中共總書記之前沒有多少軍中歷練，在軍隊中既談不上有威望，也沒有過硬的人脈。因此他一上台就以反腐為名，對軍隊高層展開嚴厲清洗，徐才厚、郭伯雄、張陽、房峰輝等一系列軍中握有實權的高級將領紛紛倒下。這也給習近平任用自己的親信進入軍隊高層提供了機會。

中國前後兩任國防部長李尚福、魏鳳和(圖)雙雙遭開除黨籍與軍籍，並取消上將軍銜。(...
中國前後兩任國防部長李尚福、魏鳳和(圖)雙雙遭開除黨籍與軍籍，並取消上將軍銜。(美聯社)

李尚福 中共 國防部

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