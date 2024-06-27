中國2隻熊貓自四川來美 將落戶聖地牙哥動物園

中國大熊貓雲川及鑫寶已於北京時間26日離開四川大熊貓保護研究中心、雅安碧峰峽基地，搭乘包機從成都前來加州聖地牙哥動物園，動物園的工作人員也在做好迎接準備。(歐新社)

加州聖地牙哥動物園 即將迎來中國兩隻大熊貓雲川(Yun Chuan)及鑫寶(Xin Bao)，這是21年來首次中國有新的大熊貓到美國。

中國野生動物保護協會與聖地牙哥動物園簽署大熊貓保護合作協議，選擇了五歲雌性的鑫寶及四歲雄性的雲川，到該動物園開啟為期十年的國際保護合作。

聖地牙哥動物園野生動物聯盟主席兼執行長巴里博(Paul Baribault)表示，這個保護合作對推進大熊貓保育發揮了重要作用。他又說，「期待雙方繼續共同努力，確保這個標誌性物種得以生存及繁衍」。

雲川及鑫寶已於北京時間26日離開四川大熊貓保護研究中心、雅安碧峰峽基地，搭乘包機從成都前來美國，動物園的工作人員也在做好迎接準備。園方表示，牠們需要幾周時間來適應新家，然後才能向遊客開放。雲川被形容為溫文爾雅、鑫寶則溫柔且機智內向。

聖地牙哥市長葛洛利亞(Todd Gloria)也出席了在中國舉行的歡送儀式，強調有關合作將有助於保護這些稀有動物。

其實雲川早已與聖地牙哥動物園結下不解之緣，牠的母親珍珍是於2007年在這個動物園出生，回到中國後誕下雲川。

美中租借大熊貓協議自1972年起生效，當時北京向華盛頓國家動物園贈送一對大熊貓，作為兩國關係正常化過程友誼的象徵。後來擴大規模，美方藉此幫助繁殖和復育，21年來美方繁殖大熊貓然後按協議送返中國，再無中國大熊貓來美。

聖地牙哥動物園是在2019年將最後一批大熊貓送回中國，五年後的今天才迎來新的一對大熊貓。

除了雲川及鑫寶，另一對大熊貓寶力及青寶，也將於今年底到華盛頓國家動物園定居。