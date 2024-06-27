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29國環太平洋軍演登場 分析：美與盟友模擬阻中犯台

編譯中心／綜合26日電
美國主導的2024年環太平洋演習(RIMPAC)，27日起在夏威夷島嶼及其周邊地區登場。圖為2018年環太聯合軍演的艦艇航行場面。(路透)
美國主導的2024年環太平洋演習(RIMPAC)，27日起在夏威夷島嶼及其周邊地區登場。圖為2018年環太聯合軍演的艦艇航行場面。(路透)

美國主導的2024年環太平洋演習(RIMPAC)，27日起在夏威夷島嶼及其周邊地區登場。分析人士認為，這是美國與盟友在為中國以兩棲攻擊艦武力攻台的可能性作準備。

據「美國之音」(VOA)報導，美國海軍的新聞稿說，兩年一度的環太軍演將有來自29個國家的40艘水面艦艇、3艘潛艦、14國陸軍部隊、150多架飛機和超過2萬5000名官兵參加。相較於2022年26國38艘艦艇的陣容，本屆環太軍演規模更為龐大。其中卡爾·文森號(USS Carl Vinson)航空母艦已於26日抵達珍珠港—希卡姆聯合基地(Joint Base Pearl Harbor-Hickam，JBPHH)。卡爾·文森號航母是此次參加環太軍演的最大的艦艇，可搭載5000名船員和60多架飛機。

據報導，此次軍演重點項目之一是以實彈擊沉一艘4萬噸重的目標艦艇。這次演習項目將包括反潛戰、多艦水面戰、多國兩棲登陸以及航艦打擊群對抗實彈部隊的「多軸防禦」等一系列場景中的多領域戰爭。

「擊沉」(SINKEX)課目是環太軍演受人關注的重頭戲，即參與者使用反艦武器，對目標艦艇以實彈打擊。

每次軍演選擇的「靶艦」種類和重量級別都不盡相同。今年環太軍演的「擊沉」演習目標，將是已退役的4萬噸級「塔拉瓦號」(Tarawa)兩棲攻擊艦。

分析人士指出，環太軍演今年計畫將「塔拉瓦號」巨型兩棲突擊艦作為擊沉目標，是為了因應中國近年來在巨型兩棲攻擊艦和航空母艦方面的發展，以及可能將這些艦艇用於台海衝突中。

據報導，儘管台灣多次表達參與環太軍演的意願，也有美國國會議員一直呼籲邀請台灣加入軍演，但本屆軍演29個參與者仍不包括台灣。

據報導，前總統川普白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)最近在「外交事務」撰文呼籲，未來的環太軍演應該納入台灣。

本屆環太軍演將持續至8月1日。

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