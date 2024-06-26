北拉斯維加斯槍案5死 槍手拒捕自殺亡

北拉斯維加斯社區24日晚間發生槍擊案，一名57歲男子在兩棟公寓大樓先後槍殺了四女一男、造成五人死亡後，25日上午在警方緝捕過程中，自殺身亡。(美聯社)

北拉斯維加斯社區24日晚間發生槍擊 案，一名57歲男子在兩棟公寓大樓先後槍殺了四女一男、造成五人死亡後，25日上午在警方緝捕過程中，自殺身亡。槍擊案現場有一名13歲女孩受到嚴重槍傷，已被送往大學醫療中心（University Medical Center），情況危急。

北拉斯維加斯警局表示，24日晚上10時剛過，兩名女子在Casa Norte Drive 300號街區一棟公寓大樓被人發現遭到槍殺，其中一人40多歲，一人50多歲；現場一名身上有明顯槍傷的13歲女孩被緊急送醫救治。調查人員後來發現，附近另一間公寓大樓內另有兩女一男遭槍殺，年齡均為20多歲。

警方25日舉行記者會表示，槍擊案嫌犯埃里克·亞當斯 (Eric Adams)「已被找到，且不再對社區構成威脅」。

警方指出，北拉斯維加斯探員和刑事逮捕小組警察在上午10時多接獲線報，指亞當斯在東湖米德大道(East Lake Mead Boulevard)1500號街區一家公司行號內現身，接著警方在Dwayne Stedman Avenue 1600號街區發現攜著槍枝的亞當斯，逃進附近住宅後院；警方喝令亞當斯放下槍枝，但亞當斯無視命令，自殺身亡。

北拉斯維加斯警方表示，大都會 警察局調查小組正協助作內部調查。

住在槍擊案發現場附近、現年47歲的的居民霍姆斯 (Taylor Holmes) 向拉斯維加斯地方媒體表示，她住的公寓克雷格牧場別墅(Craig Ranch Villas)以前發生過槍擊事件，但沒有像這次這樣可怕；她說：「你根本無法控制任何人的行為；死了五個人，這太瘋狂了。」