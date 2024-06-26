我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024環太軍演將登場 「擊沉」演習瞄準中國兩棲攻擊艦？

天后泰勒絲曾住過 加州最貴民宿1晚可租普通公寓1年

他22歲發明裝置讓格拉克手槍變機關槍 至今59歲仍懊悔

編譯廖振堯／綜合報導
59歲的里昂對於在30多年前發明可讓格拉克手槍變為全自動射擊機關槍的裝置懊悔不已。(截圖自ABC News電視畫面)
59歲的里昂對於在30多年前發明可讓格拉克手槍變為全自動射擊機關槍的裝置懊悔不已。(截圖自ABC News電視畫面)

現年59歲的里昂(Jorge Leon)在年僅22歲時發明了可讓格拉克手槍(Glock)變為全自動射擊機關槍的裝置，當時他希望可造福社會、幫助祖國委內瑞拉的軍隊和警察，1998年更在美國取得專利。然而如今里昂的發明反而使犯罪分子得以輕鬆改造槍枝，這些非法卻又火力強大的手槍充斥美國街頭，許多青少年罪犯肆意使用它們傷人性命，里昂受訪時表示懊悔不已。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，里昂從小就熱中發明新玩意，12歲時自己做了個街坊裡最強大的彈弓；16歲時就在委內瑞拉的槍枝修理店工作。當時格拉克手槍正好引進委國，里昂仔細研究後發現它沒有外部手動保險，而是靠扳機保險防止掉落或碰撞時走火。

里昂之後著迷於發明這款手槍的外部手動保險，以及改造扳機保險的裝置，連原發明者蓋斯頓．格拉克(Gaston Glock)得知後都要求會面，並建議里昂收手。但里昂私下繼續研究，製造出六種不同的原型，最後一款「射擊切換系統 」（fire selector system）「又輕又可靠，活動部件很少」。

里昂靠朋友引介在美取得該裝置的專利，已於2016年到期，不久後無良開發商拿走設計圖並開始製造又名「自動灼熱器」（auto sears）或「格拉克切換器」（Glock switches）的裝置，銷售到黑市，以低至20元的價格在網路上非法銷售。

芝加哥市今年3月向格拉克公司提起的訴訟，光是該市警局便查獲超過1000支在2021年1月至2023年12月31日期間改裝為自動武器的格拉克手槍；該訴訟更指出，其他製造商如史密斯威森(Smith & Wesson)或西格紹爾(Sig Sauer)的槍枝都無法輕易改裝。

里昂表示他5月13日已致函格拉克公司法律總顧問，要求該公司重新設計手槍構造，以防止加裝全自動擊發裝置，但沒有收到任何回應。

里昂現在的工作是發明手術設備，他表示看到所有牽涉到格拉克手槍的死傷事件後感覺很糟，看到自己的發明被犯罪分子利用時感到沮喪和無助，許多年輕人、警察、破碎家庭因此面對不必要的死亡，「我很遺憾申請該項專利，原本我的技術受到良好保護，然而現在每個人都能免費取得」。

手槍有了「自動灼熱器」或「格拉克切換器」的裝置以後，便火力強大。(美聯社)
手槍有了「自動灼熱器」或「格拉克切換器」的裝置以後，便火力強大。(美聯社)

保險 芝加哥

上一則

北拉斯維加斯槍案5死 槍手拒捕自殺亡

下一則

維基解密案／阿桑吉達認罪協議 輿論好壞各半

延伸閱讀

全美廢棄農地建地圖庫 助改種綠能作物重新利用

全美廢棄農地建地圖庫 助改種綠能作物重新利用
公共衛生署長：槍枝暴力是公共健康危機

公共衛生署長：槍枝暴力是公共健康危機
家暴犯擁槍? 最高法院：聯邦法律有權禁止

家暴犯擁槍? 最高法院：聯邦法律有權禁止
撞火槍托禁令 應該繼續

撞火槍托禁令 應該繼續

熱門新聞

速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

2024-06-22 21:20
亞利桑納州共和黨黨代表6月在鳯凰城市郊集會時，曾密謀串聯其他州黨代表團，在7月全國代表大會上攪局，反對提名川普、或川普所挑的競選搭檔。圖為共和黨2016年全代會提名川普參選總統。(美聯社)

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

2024-06-22 22:00

超人氣

更多 >
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？