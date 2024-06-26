他22歲發明裝置讓格拉克手槍變機關槍 至今59歲仍懊悔
現年59歲的里昂(Jorge Leon)在年僅22歲時發明了可讓格拉克手槍(Glock)變為全自動射擊機關槍的裝置，當時他希望可造福社會、幫助祖國委內瑞拉的軍隊和警察，1998年更在美國取得專利。然而如今里昂的發明反而使犯罪分子得以輕鬆改造槍枝，這些非法卻又火力強大的手槍充斥美國街頭，許多青少年罪犯肆意使用它們傷人性命，里昂受訪時表示懊悔不已。
美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，里昂從小就熱中發明新玩意，12歲時自己做了個街坊裡最強大的彈弓；16歲時就在委內瑞拉的槍枝修理店工作。當時格拉克手槍正好引進委國，里昂仔細研究後發現它沒有外部手動保險，而是靠扳機保險防止掉落或碰撞時走火。
里昂之後著迷於發明這款手槍的外部手動保險，以及改造扳機保險的裝置，連原發明者蓋斯頓．格拉克(Gaston Glock)得知後都要求會面，並建議里昂收手。但里昂私下繼續研究，製造出六種不同的原型，最後一款「射擊切換系統 」（fire selector system）「又輕又可靠，活動部件很少」。
里昂靠朋友引介在美取得該裝置的專利，已於2016年到期，不久後無良開發商拿走設計圖並開始製造又名「自動灼熱器」（auto sears）或「格拉克切換器」（Glock switches）的裝置，銷售到黑市，以低至20元的價格在網路上非法銷售。
據芝加哥市今年3月向格拉克公司提起的訴訟，光是該市警局便查獲超過1000支在2021年1月至2023年12月31日期間改裝為自動武器的格拉克手槍；該訴訟更指出，其他製造商如史密斯威森(Smith & Wesson)或西格紹爾(Sig Sauer)的槍枝都無法輕易改裝。
里昂表示他5月13日已致函格拉克公司法律總顧問，要求該公司重新設計手槍構造，以防止加裝全自動擊發裝置，但沒有收到任何回應。
里昂現在的工作是發明手術設備，他表示看到所有牽涉到格拉克手槍的死傷事件後感覺很糟，看到自己的發明被犯罪分子利用時感到沮喪和無助，許多年輕人、警察、破碎家庭因此面對不必要的死亡，「我很遺憾申請該項專利，原本我的技術受到良好保護，然而現在每個人都能免費取得」。
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