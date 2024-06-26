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維基解密案／阿桑吉爆密電門 改變美新聞業

編譯茅毅／綜合報導
維基解密創辦人阿桑吉2010年「一戰成名」，媒體報導稱他披露一連串美國政府機密檔案的事件為「密電門」，其影響廣及新聞業、尤其是美國新聞業及美國憲法第一修正案。（路透）
維基解密創辦人阿桑吉2010年「一戰成名」，媒體報導稱他披露一連串美國政府機密檔案的事件為「密電門」，其影響廣及新聞業、尤其是美國新聞業及美國憲法第一修正案。（路透）

維基解密創辦人阿桑吉2010年「一戰成名」，媒體報導稱他披露一連串美國政府機密檔案的事件為「密電門」，其影響廣及新聞業、尤其是美國新聞業及美國憲法第一修正案。

阿桑吉當時揭密的內容成為全球媒體報導的素材，除為大眾提供一個得以一窺政府內部運作、而且規模空前的窗口，並在過程中改變數位時代的新聞業。

2013年率先訪問史諾登的調查記者葛林華德表示，維基解密輕易產出具新聞價值的獨家新聞，而且比所有其他媒體加起來還多。它做了幾世紀以來美國許多媒體一直從事的工作，即為公共利益揭露真實資訊，美國司法部卻要辦他。史諾登是美國國安局前外包雇員，2013年引爆另一起重大洩密案。

另外，美國司法部指控阿桑吉違反1917年的「間諜法」，但美國沒有任何媒體因違反該法被起訴、遑論定罪。憲法學者幾乎咸認為，起訴媒體將嚴重打擊第一修正案揭櫫的保障新聞與言論自由。

外界很容易忘記美國報業近幾十年來持續披露機密訊息，有關阿富汗、巴基斯坦、俄羅斯、葉門、索馬利亞、利比亞、伊朗和中國等國的機密資訊報導，已登上美國幾家最知名刊物的版面，其中大部分資訊的機密等級，皆比維基解密爆料的任何資訊還要高。

提倡網路隱私權的美國「電子邊疆基金會」甚至形容，下一位普立茲獎得主恐被迫在牢房領獎。

除阿桑吉外，英國衛報與華盛頓郵報據史諾登提供的美國國安局機密情資，報導該局透過監控程式蒐集網路數據和電話紀錄，被稱為「稜鏡計畫」，大規模監聽手機、窺探電郵甚至駭入電腦，不但強迫科技公司配合交出個資，監控的外國領袖更超過百人，連美國盟友、時任德國總理梅克爾都受害。

史諾登案引發美國間諜機器大改革。美國國會2015年通過美國自由法案，撤銷國安部在九一一恐攻後基於愛國者法案獲得的廣泛權力。但美國情報圈漏洞顯然還在，才會在史諾登案十年後，去年又發生21歲空軍國民兵特薛拉(Jack Teixeira)外洩大量五角大廈有關俄烏戰爭密件案。

維基解密創辦人阿桑吉25日在美屬塞班島協議認罪，大批國際媒體趕到塞班島聯邦法院採...
維基解密創辦人阿桑吉25日在美屬塞班島協議認罪，大批國際媒體趕到塞班島聯邦法院採訪報導。(美聯社)

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