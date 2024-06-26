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維基解密案／阿桑吉達認罪協議 輿論好壞各半

記者顏伶如／綜合報導
維基解密創辦人阿桑吉重獲自由消息傳出，其反對者5月20日就在英國倫敦法院外抗議釋放亞桑吉。(美聯社)
維基解密創辦人阿桑吉重獲自由消息傳出，其反對者5月20日就在英國倫敦法院外抗議釋放亞桑吉。(美聯社)

「維基解密」(Wikileaks)創辦人阿桑吉(Julian Assange)遭控洩露國防情資等罪名而逃亡多年，如今終於與司法部達成認罪協議，華盛頓郵報分析，輿論反應好壞各半，有人慶祝，有人譴責，反映阿桑吉取得機密文件並於網路公布的行為，外界看法趨於兩極化。

支持者眼中，阿桑吉是勇敢的吹哨者，揭露政府不法情事。批評人士則說，阿桑吉自我吹捧，不顧洩露機密可能造成的傷害。「維基解密」公布的阿富汗戰爭紀錄(Afghan War Logs)裡，讓協助美軍的阿富汗平民姓名直接曝光，引起人權團體及美國國安官員抗議。

阿桑吉認罪後將獲得自由的消息24日晚間傳出之後，澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)對澳洲國會議員說，繼續關押阿桑吉其實於事無補。

艾班尼斯說，不管民眾對阿桑吉看法如何，這起案件已經拖延太久，「我們希望他能回到澳洲家鄉」。

前副總統潘斯(Mike Pence)則在社群媒體X發文對阿桑吉認罪協議表示反對。潘斯表示，阿桑吉的行為危害美國國家安全與美軍官兵性命。

瑞典婦權團體：遺憾

婦女維權組織「瑞典婦女遊說聯盟」(Swedish Women's Lobby)25日指出，令人遺憾的是，阿桑吉沒有因為強暴與其他性犯罪指控在瑞典接受審問。阿桑吉則對性犯罪否認一概否認。

2019年，瑞典檢方停止強暴指控調查，理由是原告對於事發過程的描述雖有可信度，卻因為時間拖延太久，證據變得薄弱。

「瑞典婦女遊說聯盟」主席柏格朗德(Clara Berglund)表示，對於出面指控的婦女來說，原本有機會訴諸法律伸張正義，這個結果等於是背叛。

指控阿桑吉性侵的受害者律師弗瑞茲(Elisabeth Massi Fritz)說，阿桑吉沒有在瑞典受審是糟糕的結果。弗瑞茲說，事件確有證據，如果證據能在瑞典法院接受檢視，將有重大意義。

阿桑吉已於當地時間26日上午在塞班島的北馬里亞納群島(Northern Mariana Islands)聯邦地區法院出庭，針對間諜罪罪名認罪後獲釋，返回澳洲。

維基解密創辦人阿桑吉重獲自由，其支持者25日在澳洲墨爾本英國領事館外舉牌慶祝。(...
維基解密創辦人阿桑吉重獲自由，其支持者25日在澳洲墨爾本英國領事館外舉牌慶祝。(路透)

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