維基解密案／阿桑吉成AUKUS難題 美澳英閉門磋商

維基解密創辦人阿桑吉在當時間26日上午，抵達美屬塞班島的聯邦法院，進行認罪協議 。(路透)

揭密網站「維基解密」創辦人阿桑吉在英國被拘留五年後獲釋，先前參與本案的分析家及外交官表示，是澳洲 、美國與英國進行閉門外交磋商，才達成這起認罪協議。

美聯社報導，維基解密(WikiLeaks)2010年揭露大批與美國在阿富汗和伊拉克戰爭有關的軍事機密文件。美國聯邦檢察官表示，阿桑吉(Julian Assange)已就觸犯美國間諜法認罪，這終結他在英國的監禁，並返回故鄉澳洲。

雪梨大學(University of Sydney)美國研究中心(United States Studies Centre)研究主任蒙德沙因(Jared Mondschein)25日表示，阿桑吉獲釋「已醞釀好幾個月」，美國駐澳洲大使卡洛琳．甘迺迪(Caroline Kennedy)過去幾個月來一直在談這件事，並表示有辦法解決。

一位不願具名的外交官指出，澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)2022年5月當選，並將釋放阿桑吉視為首要之務後，情勢大幅轉向有利阿桑吉。

智庫「澳洲協會」(Australia Institute)國際及安全事務高級研究員蕭蒂斯(Emma Shortis)提到，澳洲政府一直「在幕後透過外交手段」與美國當局斡旋，主張釋放阿桑吉。

蕭蒂斯表示，她認為阿桑吉如今能夠獲釋，部分原因在於他的案件「成為(澳美)關係重大議題」，尤其是在英國、美國和澳洲建立「澳英美三方安全夥伴關係」(AUKUS )，並藉此達成核潛艦協議後。

蕭蒂斯談到，澳美關係奠基於雙方共享的民主價值，證明AUKUS核潛艦協議對雙邊關係具有重要性，然而阿桑吉案與這樣的關係有所牴觸，因為該案「顯然對國際言論自由權利構成威脅」。

聯合國 25日稱讚，阿桑吉獲釋是「為最終解決此案邁出重大一步」。

聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾(Liz Throssell)表示，「我們樂見阿桑吉從英國獲釋」，但也指最終的認罪協議還有待批准，他們會繼續密切關注未來幾天的事態發展。