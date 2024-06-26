我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024環太軍演將登場 「擊沉」演習瞄準中國兩棲攻擊艦？

天后泰勒絲曾住過 加州最貴民宿1晚可租普通公寓1年

維基解密案／阿桑吉成AUKUS難題 美澳英閉門磋商

編譯中心／綜合報導
維基解密創辦人阿桑吉在當時間26日上午，抵達美屬塞班島的聯邦法院，進行認罪協議 。(路透)
維基解密創辦人阿桑吉在當時間26日上午，抵達美屬塞班島的聯邦法院，進行認罪協議 。(路透)

揭密網站「維基解密」創辦人阿桑吉在英國被拘留五年後獲釋，先前參與本案的分析家及外交官表示，是澳洲、美國與英國進行閉門外交磋商，才達成這起認罪協議。

美聯社報導，維基解密(WikiLeaks)2010年揭露大批與美國在阿富汗和伊拉克戰爭有關的軍事機密文件。美國聯邦檢察官表示，阿桑吉(Julian Assange)已就觸犯美國間諜法認罪，這終結他在英國的監禁，並返回故鄉澳洲。

雪梨大學(University of Sydney)美國研究中心(United States Studies Centre)研究主任蒙德沙因(Jared Mondschein)25日表示，阿桑吉獲釋「已醞釀好幾個月」，美國駐澳洲大使卡洛琳．甘迺迪(Caroline Kennedy)過去幾個月來一直在談這件事，並表示有辦法解決。

一位不願具名的外交官指出，澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)2022年5月當選，並將釋放阿桑吉視為首要之務後，情勢大幅轉向有利阿桑吉。

智庫「澳洲協會」(Australia Institute)國際及安全事務高級研究員蕭蒂斯(Emma Shortis)提到，澳洲政府一直「在幕後透過外交手段」與美國當局斡旋，主張釋放阿桑吉。

蕭蒂斯表示，她認為阿桑吉如今能夠獲釋，部分原因在於他的案件「成為(澳美)關係重大議題」，尤其是在英國、美國和澳洲建立「澳英美三方安全夥伴關係」(AUKUS)，並藉此達成核潛艦協議後。

蕭蒂斯談到，澳美關係奠基於雙方共享的民主價值，證明AUKUS核潛艦協議對雙邊關係具有重要性，然而阿桑吉案與這樣的關係有所牴觸，因為該案「顯然對國際言論自由權利構成威脅」。

聯合國25日稱讚，阿桑吉獲釋是「為最終解決此案邁出重大一步」。

聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾(Liz Throssell)表示，「我們樂見阿桑吉從英國獲釋」，但也指最終的認罪協議還有待批准，他們會繼續密切關注未來幾天的事態發展。

澳洲 聯合國 AUKUS

上一則

維基解密案／阿桑吉爆密電門 改變美新聞業

下一則

新聞眼／解釋充滿「但是」 俞大㵢想滅火反提油救火？

延伸閱讀

美國6月消費者信心小幅下滑 民眾擔憂經濟狀況

美國6月消費者信心小幅下滑 民眾擔憂經濟狀況
就地假釋利多 華人偷渡客嫁娶美國公民 免回原籍國面談

就地假釋利多 華人偷渡客嫁娶美國公民 免回原籍國面談
FT：中企轉進大馬投資 條件是官方得確保免遭美國關稅

FT：中企轉進大馬投資 條件是官方得確保免遭美國關稅
路透：美調查中國三大電信商 憂雲端資料洩漏給北京

路透：美調查中國三大電信商 憂雲端資料洩漏給北京

熱門新聞

速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

2024-06-22 21:20
亞利桑納州共和黨黨代表6月在鳯凰城市郊集會時，曾密謀串聯其他州黨代表團，在7月全國代表大會上攪局，反對提名川普、或川普所挑的競選搭檔。圖為共和黨2016年全代會提名川普參選總統。(美聯社)

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

2024-06-22 22:00

超人氣

更多 >
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？