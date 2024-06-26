維基解密案／揭密？間諜？華郵「解密」阿桑吉

維基解密創辦人阿桑吉25日在美屬塞班島的聯邦法院，協議認罪後重獲自由。圖為塞班島的聯邦法院。(美聯社)

「維基解密」(WikiLeaks)共同創辦人阿桑吉(Julian Assange)25日抵達美屬北馬里亞納群島(U.S. territory of the Northern Mariana Islands)，在塞班島與美方指控觸犯「間諜 法」一項罪名達成認罪協議，此一國際大案暫告一段落。華盛頓郵報匯總本案14年多以來發展的大略如下：

阿桑吉受到的指控

阿桑吉與人2006年共創維基解密，公布洩露出來的重要檔案，遭洩密的目標包括美軍、外交使節及前國務卿喜萊莉‧柯林頓的幕僚的電郵。創辦該網站之前，阿桑吉是在母國澳洲 的一名駭客。

反保密及支持憲法第一修正案人士捍衛阿桑吉的舉動，但美國政府與其他人指控他的舉動危及國家安全。

2019年，聯邦檢方對阿桑吉提出18項罪名的指控，指他試圖幫忙前陸軍情報分析員曼寧(Chelsea Manning)入侵機密系統，並出版阿富汗、伊拉克兩地戰爭的軍事機密檔案、外交電郵，而違反間諜法。

2016年俄國官方駭客入侵民主黨的伺服器，盜走情資，透過維基解密公布；美國評估是莫斯科所為，目的是想干擾同年的總統選舉。阿桑吉並未因公布那些檔案而受指控。

阿桑吉自2019年起便在英國坐牢，抗拒被引渡到美國。在此之前他一直躲在厄瓜多駐倫敦大使館，以避免被引渡到瑞典 ，因為兩名瑞典女性2010年指控他性侵。性侵案的偵辦2019年已撤銷，厄瓜多便停止延長給阿桑吉的保護，美國追緝行動繼續進行。

認罪協議內容及後續

阿桑吉25日簽下的認罪協議內容為觸犯間諜法「合謀而不法取得、散布有關美國國防的機密資訊」條款。而他的刑期便是他已在英國坐牢的62個月，瑞典已撤消阿桑吉性侵案的偵辦，阿桑吉因此獲得自由。美方撤消全案對阿桑吉指控的其他17項罪名。

宣判何以選在塞班島

北馬里亞納郡島地區法院公布的司法部文件指出，因阿桑吉反對前往美國本土進行認罪，才選擇在塞班島簽認罪協議；阿桑吉也較喜歡塞班島，因為當地在西太平洋，更接近出生地澳洲。