我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024環太軍演將登場 「擊沉」演習瞄準中國兩棲攻擊艦？

天后泰勒絲曾住過 加州最貴民宿1晚可租普通公寓1年

維基解密案／揭密？間諜？華郵「解密」阿桑吉

編譯潘勛／綜合報導
維基解密創辦人阿桑吉25日在美屬塞班島的聯邦法院，協議認罪後重獲自由。圖為塞班島的聯邦法院。(美聯社)
維基解密創辦人阿桑吉25日在美屬塞班島的聯邦法院，協議認罪後重獲自由。圖為塞班島的聯邦法院。(美聯社)

「維基解密」(WikiLeaks)共同創辦人阿桑吉(Julian Assange)25日抵達美屬北馬里亞納群島(U.S. territory of the Northern Mariana Islands)，在塞班島與美方指控觸犯「間諜法」一項罪名達成認罪協議，此一國際大案暫告一段落。華盛頓郵報匯總本案14年多以來發展的大略如下：

阿桑吉受到的指控

阿桑吉與人2006年共創維基解密，公布洩露出來的重要檔案，遭洩密的目標包括美軍、外交使節及前國務卿喜萊莉‧柯林頓的幕僚的電郵。創辦該網站之前，阿桑吉是在母國澳洲的一名駭客。

反保密及支持憲法第一修正案人士捍衛阿桑吉的舉動，但美國政府與其他人指控他的舉動危及國家安全。

2019年，聯邦檢方對阿桑吉提出18項罪名的指控，指他試圖幫忙前陸軍情報分析員曼寧(Chelsea Manning)入侵機密系統，並出版阿富汗、伊拉克兩地戰爭的軍事機密檔案、外交電郵，而違反間諜法。

2016年俄國官方駭客入侵民主黨的伺服器，盜走情資，透過維基解密公布；美國評估是莫斯科所為，目的是想干擾同年的總統選舉。阿桑吉並未因公布那些檔案而受指控。

阿桑吉自2019年起便在英國坐牢，抗拒被引渡到美國。在此之前他一直躲在厄瓜多駐倫敦大使館，以避免被引渡到瑞典，因為兩名瑞典女性2010年指控他性侵。性侵案的偵辦2019年已撤銷，厄瓜多便停止延長給阿桑吉的保護，美國追緝行動繼續進行。

認罪協議內容及後續

阿桑吉25日簽下的認罪協議內容為觸犯間諜法「合謀而不法取得、散布有關美國國防的機密資訊」條款。而他的刑期便是他已在英國坐牢的62個月，瑞典已撤消阿桑吉性侵案的偵辦，阿桑吉因此獲得自由。美方撤消全案對阿桑吉指控的其他17項罪名。

宣判何以選在塞班島

北馬里亞納郡島地區法院公布的司法部文件指出，因阿桑吉反對前往美國本土進行認罪，才選擇在塞班島簽認罪協議；阿桑吉也較喜歡塞班島，因為當地在西太平洋，更接近出生地澳洲。

多年來阿桑吉對抗美國的引渡，其律師團主張，因為阿桑吉的國籍及政治觀點，在美國無法獲得公正審判，另外他的心理健康羸弱，無法在科羅拉多州的聯邦監獄坐牢；牢裡囚犯可以一天被隔離23小時。簽下認罪協議後，阿桑吉就可返回澳洲。

維基解密創辦人阿桑吉在當地時間25日自倫敦搭機飛往曼谷的班機上。(美聯社)
維基解密創辦人阿桑吉在當地時間25日自倫敦搭機飛往曼谷的班機上。(美聯社)

澳洲 瑞典 間諜

上一則

年輕人因槍致死超過癌症 公衛署長：槍暴釀公衛危機

下一則

被爆亂花公帑 台駐美代表俞大㵢喊冤：駐美處有人扯後腿

延伸閱讀

洩民眾個資？華郵：郵局每年供數萬郵件讓執法機關調查

洩民眾個資？華郵：郵局每年供數萬郵件讓執法機關調查
「認罪換自由」維基解密阿桑吉 當年曾獲多方支持

「認罪換自由」維基解密阿桑吉 當年曾獲多方支持
維基解密案塵埃落定 阿桑吉認罪將被遣返澳洲

維基解密案塵埃落定 阿桑吉認罪將被遣返澳洲
因新聞道德爭議遭反彈 華郵新總編輯不上任了

因新聞道德爭議遭反彈 華郵新總編輯不上任了

熱門新聞

速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

2024-06-22 21:20
亞利桑納州共和黨黨代表6月在鳯凰城市郊集會時，曾密謀串聯其他州黨代表團，在7月全國代表大會上攪局，反對提名川普、或川普所挑的競選搭檔。圖為共和黨2016年全代會提名川普參選總統。(美聯社)

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

2024-06-22 22:00

超人氣

更多 >
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？