我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024環太軍演將登場 「擊沉」演習瞄準中國兩棲攻擊艦？

天后泰勒絲曾住過 加州最貴民宿1晚可租普通公寓1年

維基解密阿桑吉認罪 獲釋返澳 結束14年法律戰

編譯陳韻涵／綜合報導
維基解密創辦人阿桑吉(中)與美國司法部達成認罪協議，終於可以返回母國澳洲。圖為他出席美國在塞班島的聯邦法院。（美聯社）
維基解密創辦人阿桑吉(中)與美國司法部達成認罪協議，終於可以返回母國澳洲。圖為他出席美國在塞班島的聯邦法院。（美聯社）

維基解密(Wikileaks)創辦人阿桑吉(Julian Assange)25日與美國司法部達成單一項聯邦諜報重罪的認罪協議，這項控罪指他涉及違法取得並公開國家安全資訊，換取他在英國監獄已服刑期，結束他與美國政府纏訟14年的法律戰，獲釋返回澳洲老家。

52歲的阿桑吉獲准於當地時間26日上午9時(美東25日晚7時)，在西太平洋的美屬北馬里亞納群島(Mariana Islands)最大島與首府塞班島(Saipan)的聯邦法院出庭；阿桑吉搭乘的VJT199專機降落後，轉乘一輛白色汽車前往法院，他身穿黑西裝、白襯衫、繫著鬆垮的棕色領帶，無視記者提問，快步進入法庭。

美聯社報導，澳洲一名資深外交官員陪同阿桑吉搭乘專機。

維基解密創辦人阿桑吉美東時間25日下午抵達美國的屬地塞班島，完成認罪程序。（路透...
維基解密創辦人阿桑吉美東時間25日下午抵達美國的屬地塞班島，完成認罪程序。（路透）

根據認罪協議內容，阿桑吉會被判刑62個月，相當於他身陷英國囹圄的五年時間。

阿桑吉自2010年起發布約70萬分與美國軍事、外交和政治活動相關的機密文件，成為美國政府史上最大規模的機密資料外洩案，司法部2019年對他提出18項控罪；阿桑吉原本可能面臨最高170年徒刑，而他的支持者則視他為新聞自由的烈士。

阿桑吉2019年4月在英國被警方逮捕前，已獲得厄瓜多駐倫敦大使館庇護七年，藉此避免被引渡至瑞典回應多項性侵指控，他否認不法，而瑞典則因超過時效而放棄追訴；過去五年多來，阿桑吉一直被關押在倫敦東部高度戒備的貝爾馬什(Belmarsh)監獄。

塞班島聯邦法官26日接受阿桑吉的認罪協商並宣判刑期後，阿桑吉會被遣返回澳洲。

考量塞班島與澳洲的距離，澳洲籍的阿桑吉不想去美國本土受審，這也是他多年來力抗的癥結所在。

阿桑吉的認罪協議公布後，她的妻子史黛拉‧阿桑吉(Stella Assange)透過社群媒體公開丈夫簽署文件和登機的影片，隨後更新航班資訊，顯示編號VJT199的私人飛機24日傍晚離開倫敦，25日晚中停曼谷，26日抵達塞班島。

澳洲多年來持續呼籲美國政府撤銷對阿桑吉的指控，澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)樂見案件進展，他在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」上發文寫道，「澳洲政府向來表示，阿桑吉的案件已經拖得太久了，持續監禁他沒有好處，我們希望帶他回澳洲老家」。

阿桑吉的弟弟加百列‧希普頓(Gabriel Shipton)在法國告訴「路透」記者說：「數百萬人持續支持朱利安(阿桑吉)，舉杯慶祝的時候到了。」

澳洲 瑞典 司法部

上一則

被爆亂花公帑 台駐美代表俞大㵢喊冤：駐美處有人扯後腿

下一則

WSJ：美駐中大使伯恩斯 批中國製造反美情緒

延伸閱讀

澳洲缺航管員 部分塔台深夜無人守 機長降落還要看Flightradar24

澳洲缺航管員 部分塔台深夜無人守 機長降落還要看Flightradar24
槍殺情敵 紐約華裔女警認罪或判27年

槍殺情敵 紐約華裔女警認罪或判27年
「認罪換自由」維基解密阿桑吉 當年曾獲多方支持

「認罪換自由」維基解密阿桑吉 當年曾獲多方支持
維基解密案塵埃落定 阿桑吉認罪將被遣返澳洲

維基解密案塵埃落定 阿桑吉認罪將被遣返澳洲

熱門新聞

速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

2024-06-22 21:20
亞利桑納州共和黨黨代表6月在鳯凰城市郊集會時，曾密謀串聯其他州黨代表團，在7月全國代表大會上攪局，反對提名川普、或川普所挑的競選搭檔。圖為共和黨2016年全代會提名川普參選總統。(美聯社)

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

2024-06-22 22:00

超人氣

更多 >
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？