維基解密阿桑吉認罪 獲釋返澳 結束14年法律戰

維基解密創辦人阿桑吉(中)與美國司法部達成認罪協議，終於可以返回母國澳洲。圖為他出席美國在塞班島的聯邦法院。（美聯社）

維基解密(Wikileaks)創辦人阿桑吉(Julian Assange)25日與美國司法部 達成單一項聯邦諜報重罪的認罪協議，這項控罪指他涉及違法取得並公開國家安全資訊，換取他在英國監獄已服刑期，結束他與美國政府纏訟14年的法律戰，獲釋返回澳洲 老家。

52歲的阿桑吉獲准於當地時間26日上午9時(美東25日晚7時)，在西太平洋的美屬北馬里亞納群島(Mariana Islands)最大島與首府塞班島(Saipan)的聯邦法院出庭；阿桑吉搭乘的VJT199專機降落後，轉乘一輛白色汽車前往法院，他身穿黑西裝、白襯衫、繫著鬆垮的棕色領帶，無視記者提問，快步進入法庭。

美聯社報導，澳洲一名資深外交官員陪同阿桑吉搭乘專機。

維基解密創辦人阿桑吉美東時間25日下午抵達美國的屬地塞班島，完成認罪程序。（路透）

根據認罪協議內容，阿桑吉會被判刑62個月，相當於他身陷英國囹圄的五年時間。

阿桑吉自2010年起發布約70萬分與美國軍事、外交和政治活動相關的機密文件，成為美國政府史上最大規模的機密資料外洩案，司法部2019年對他提出18項控罪；阿桑吉原本可能面臨最高170年徒刑，而他的支持者則視他為新聞自由的烈士。

阿桑吉2019年4月在英國被警方逮捕前，已獲得厄瓜多駐倫敦大使館庇護七年，藉此避免被引渡至瑞典 回應多項性侵指控，他否認不法，而瑞典則因超過時效而放棄追訴；過去五年多來，阿桑吉一直被關押在倫敦東部高度戒備的貝爾馬什(Belmarsh)監獄。

塞班島聯邦法官26日接受阿桑吉的認罪協商並宣判刑期後，阿桑吉會被遣返回澳洲。

考量塞班島與澳洲的距離，澳洲籍的阿桑吉不想去美國本土受審，這也是他多年來力抗的癥結所在。

阿桑吉的認罪協議公布後，她的妻子史黛拉‧阿桑吉(Stella Assange)透過社群媒體公開丈夫簽署文件和登機的影片，隨後更新航班資訊，顯示編號VJT199的私人飛機24日傍晚離開倫敦，25日晚中停曼谷，26日抵達塞班島。

澳洲多年來持續呼籲美國政府撤銷對阿桑吉的指控，澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)樂見案件進展，他在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」上發文寫道，「澳洲政府向來表示，阿桑吉的案件已經拖得太久了，持續監禁他沒有好處，我們希望帶他回澳洲老家」。

阿桑吉的弟弟加百列‧希普頓(Gabriel Shipton)在法國告訴「路透」記者說：「數百萬人持續支持朱利安(阿桑吉)，舉杯慶祝的時候到了。」