路透：字節跳動攜手博通開發AI晶片

字節跳動正與美國晶片設計企業博通合作開發AI晶片。(路透)

路透引述兩知情人士消息報導，中國企業字節跳動正在與美國晶片 設計企業博通(Broadcom)合作開發人工智慧(AI )晶片，以保證旗下TikTok等產品有穩定晶片供應。報導指出，未來該晶片將交由台積電 生產。

消息人士稱，字節跳動和博通合作開發的是一款5奈米的ASIC晶片(專用集成電路)，晶片的設計和製造都將遵守美國出口管制法規的要求。

路透指出，自2022年華盛頓開始對中國實施高端晶片出口管制以來，中美企業公開宣布的合作中還沒有涉及5奈米或更先進晶片技術的案例。兩國在這一領域的交易通常涉及技術水準較低的產品。

消息人士表示，字節跳動與博通之間的合作將有助於削減採購成本，並確保高端晶片的穩定供應。但這款新品的製造預計不會在今年啟動。消息人士說，儘管晶片的設計工作進展順利，但還未啟動「流片」，即就設計好的晶片進行少量的試生產和測試。

字節跳動和博通沒有回應路透的置評請求，台積電也拒絕置評。自2022年以來，字節跳動和博通一直是商業合作伙伴，前者購買過博通的高性能交換晶片。

獲取AI晶片對於字節跳動來說至關重要。字節跳動除了運營著TikTok和抖音，也推出了一個類似ChatGPT的AI聊天機器人「豆包」，豆包目前擁有2600萬用戶。

報導稱，為推進AI發展，字節跳動此前已對輝達(英偉達)晶片進行了囤貨。知情人士稱，字節跳動去年為購買輝達晶片撥款20億美元。