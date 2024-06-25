韓鋰電池廠大火 造成22死8傷 其中包含19名中國公民

南韓電池製造商Aricell在京畿道華城市的鋰電池工廠24日發生大火，造成22人罹難，其中包括19名中國朝鮮族工人。(美聯社)

南韓 電池製造商Aricell公司在京畿道華城市的鋰電池工廠當地時間24日上午發生大火，綜合韓聯社和KBS報導，截至24日傍晚，火災已造成22人死亡，另有8人輕重傷，其中包括19名中國公民，中國大使館 人員已趕赴現場核實情況。

路透引述華城消防局官員金珍英(Kim Jin-young，音譯)說，火災是在上午10時31分發生的，起火的廠房內堆放有約3萬5000塊電池，導致火災發生後，還發生一連串的電池爆炸。大火在六個小時內基本被撲滅，目前還不清楚爆炸的原因。

京畿道位於南韓首都首爾西南方，當地消防官員趙善浩(Cho Sun-ho，音譯)說，大部分罹難的外籍勞工都是臨時工，可能不熟悉大樓內部結構。由於鋰電池起火引發的煙霧和火勢在15秒內就蔓延整個廠房，罹難者只要吸進一兩口就可能中毒而喪失逃生能力，許多死者就是當場嗆死，遇難者均在最初起火的二層樓面被發現。

這起火警最早在工廠第三棟樓二層發現，一名從工廠二樓逃出來的目擊者稱，火災發生時一個電池組發生爆炸性燃燒，巨大的白色濃煙從建築物中滾滾而出，並且不時還傳來爆炸聲響。

金珍英說，由於火勢猛烈，部分死者的身分很難辨認；遭嚴重燒傷的工人，已送醫院搶救。電視直播畫面顯示，消防隊員正向受損的鋼鐵和混凝土建築噴水。上層部分建築已經倒塌，建築物的水泥塊像是被炸到了街上。

南韓大田大學消防與防災學教授金載浩(Kim Jae-ho，音譯)說，電池材料相當易燃，與其他物質引起的火災相比，電池火災幾乎沒有時間做出反應。南韓西正大學的朴哲完說：「僅在二樓就造成如此多的傷亡，是因為有毒物質，而不是因為燒傷。」

據中國央視新聞報導，鋰電池起火後，蔓延迅速，雖然現場工人嘗試使用滅火器滅火，但並不能壓制住火勢。

Aricell成立於2020年，生產用於感測器和無線電通訊設備的鋰電池。根據資料，該公司擁有48名員工。

南韓是電動車 (EV)鋰離子電池的主要生產商，全球最大的汽車製造商之一現代汽車及其附屬公司起亞的所在地，正在推動從內燃機汽車轉向電動車。

韓方已向中國大使館表達對事件的重視與哀悼，南韓總統尹錫悅也向遇難者家屬表達哀悼。