我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪席捲全美 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

韓鋰電池廠大火 造成22死8傷 其中包含19名中國公民

編譯羅方妤、記者陳政錄／綜合報導
南韓電池製造商Aricell在京畿道華城市的鋰電池工廠24日發生大火，造成22人罹難，其中包括19名中國朝鮮族工人。(美聯社)
南韓電池製造商Aricell在京畿道華城市的鋰電池工廠24日發生大火，造成22人罹難，其中包括19名中國朝鮮族工人。(美聯社)

南韓電池製造商Aricell公司在京畿道華城市的鋰電池工廠當地時間24日上午發生大火，綜合韓聯社和KBS報導，截至24日傍晚，火災已造成22人死亡，另有8人輕重傷，其中包括19名中國公民，中國大使館人員已趕赴現場核實情況。

路透引述華城消防局官員金珍英(Kim Jin-young，音譯)說，火災是在上午10時31分發生的，起火的廠房內堆放有約3萬5000塊電池，導致火災發生後，還發生一連串的電池爆炸。大火在六個小時內基本被撲滅，目前還不清楚爆炸的原因。

京畿道位於南韓首都首爾西南方，當地消防官員趙善浩(Cho Sun-ho，音譯)說，大部分罹難的外籍勞工都是臨時工，可能不熟悉大樓內部結構。由於鋰電池起火引發的煙霧和火勢在15秒內就蔓延整個廠房，罹難者只要吸進一兩口就可能中毒而喪失逃生能力，許多死者就是當場嗆死，遇難者均在最初起火的二層樓面被發現。

這起火警最早在工廠第三棟樓二層發現，一名從工廠二樓逃出來的目擊者稱，火災發生時一個電池組發生爆炸性燃燒，巨大的白色濃煙從建築物中滾滾而出，並且不時還傳來爆炸聲響。

金珍英說，由於火勢猛烈，部分死者的身分很難辨認；遭嚴重燒傷的工人，已送醫院搶救。電視直播畫面顯示，消防隊員正向受損的鋼鐵和混凝土建築噴水。上層部分建築已經倒塌，建築物的水泥塊像是被炸到了街上。

南韓大田大學消防與防災學教授金載浩(Kim Jae-ho，音譯)說，電池材料相當易燃，與其他物質引起的火災相比，電池火災幾乎沒有時間做出反應。南韓西正大學的朴哲完說：「僅在二樓就造成如此多的傷亡，是因為有毒物質，而不是因為燒傷。」

據中國央視新聞報導，鋰電池起火後，蔓延迅速，雖然現場工人嘗試使用滅火器滅火，但並不能壓制住火勢。

Aricell成立於2020年，生產用於感測器和無線電通訊設備的鋰電池。根據資料，該公司擁有48名員工。

南韓是電動車(EV)鋰離子電池的主要生產商，全球最大的汽車製造商之一現代汽車及其附屬公司起亞的所在地，正在推動從內燃機汽車轉向電動車。

韓方已向中國大使館表達對事件的重視與哀悼，南韓總統尹錫悅也向遇難者家屬表達哀悼。

南韓 大使館 電動車

上一則

內唐亞胡稱將兵力北調 接下來準備要打真主黨

下一則

總統辯論前改口 川普陣營稱拜登是「可敬對手」

延伸閱讀

南韓工廠大火17名中國死者 為來自遼寧省30多歲朝鮮族女子

南韓工廠大火17名中國死者 為來自遼寧省30多歲朝鮮族女子
南韓：北韓空飄氣球驗出糞便寄生蟲 反曝其經濟慘

南韓：北韓空飄氣球驗出糞便寄生蟲 反曝其經濟慘
北韓又施放垃圾氣球 南韓：內有人類排泄物寄生蟲

北韓又施放垃圾氣球 南韓：內有人類排泄物寄生蟲
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

熱門新聞

速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

2024-06-22 21:20
亞利桑納州共和黨黨代表6月在鳯凰城市郊集會時，曾密謀串聯其他州黨代表團，在7月全國代表大會上攪局，反對提名川普、或川普所挑的競選搭檔。圖為共和黨2016年全代會提名川普參選總統。(美聯社)

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

2024-06-22 22:00

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫