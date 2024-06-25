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拜登政府人道援助加薩 希望渺茫

記者顏伶如／綜合報導
美國一直推動加薩停火，早日進行人道援助。圖為國務卿布林肯(中左)5月初在以色列國防部長葛朗特陪同下，訪問邊界通道。(路透)
美國一直推動加薩停火，早日進行人道援助。圖為國務卿布林肯(中左)5月初在以色列國防部長葛朗特陪同下，訪問邊界通道。(路透)

以色列加薩南部城市拉法(Rafah)用兵的七周以來，拜登政府擔心的所有最壞假設幾乎全都真實上演。哈瑪斯(Hamas)沒被摧毀，巴勒斯坦平民死亡持續增加，期盼人道援助能穩定進入加薩的希望破滅。

逾百萬平民逃離加薩之後，迄今仍然流離失所，簡陋難民營連棲身之地、糧食、水或醫療都嚴重缺乏。以色列本月在馬瓦希(Mawasi)發動空襲造成數十人死亡。約有50名至100名人質仍遭哈瑪斯挾持，其中包括5名美國公民。

過去幾周，隨著倡議政策與停火協議成功機會逐漸降低，拜登政府瀰漫不樂觀氣氛。黎巴嫩的伊朗代理人發動區域戰爭的風險則愈來愈高。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)與拜登政府關係走下坡，上周公開指責國務院扣留美國對以武器軍援，但美方否認內唐亞胡說詞。

戰火爆發以來，6月堪稱情勢最險峻的一個月。拜登6月初做岀政治賭注，宣布美國對停火協議及釋放人質的條件。但內唐亞胡與某些首長對未能徹底消滅哈瑪斯的任何提議都公開潑冷水，並堅持以色列必須對加薩掌握控制。

一名美國資深官員對華盛頓郵報說，拉法衝突可能在未來2周至3周之內結束，然後又再出現混亂與脫序亂象。記者詢問拉法停火之後糧食與醫藥援助是否有機會增加，官員表示不抱希望。官員分析，人道援助面臨困難並不是因為以色列的關係，而是因為加薩安全問題。

拜登政府官員說，與波斯灣國家已接近達成協議，戰爭結束後將為加薩提供重建經費與過度時期的安全協助。然而，如果哈瑪斯、以色列任何一方或雙方持續挑釁，阿拉伯國家恐將對狀況混亂的安排感到卻步。

官員說，唯一可行之道仍是拜登兩個月前的公開提案。

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