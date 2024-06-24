麥加朝覲遇酷暑 逾1300人熱死 83%死者為無證客

沙烏地阿拉伯今年夏季炎熱，當地伊斯蘭教聖城麥加6月中，氣溫曾飆升至超過華氏100度，穆斯林前往麥加聖地「朝覲」在高溫下舉行釀成憾事，今年至今已有1301人朝覲期間喪命。圖為穆斯林在麥加朝覲。(美聯社)

沙烏地阿拉伯 政府23日表示，今年麥加「朝覲」(Hajj)已發生逾千起熱死事件，許多案例與天氣太熱有關，然而，熱死的人五分之四以上都是無簽證 旅客，徒步穿越沙漠，為此埃及已開始掃蕩安排無證朝聖旅程的旅行社。

有線電視新聞網(CNN)報導，沙烏地政府首度公布的官方數據顯示，死者數目已達到1301人。聲明並表示國家醫療系統已救治極多熱應力致病案例，有些人還在接受治療中。

聲明指出，83%死者都因「未授權而來聖地朝覲」、「在陽光直接曝曬下行走很長距離，且沒有足夠的遮蔽或降溫」，其中包括老人和慢性病患，目前死者身分都已認出，通知其家人。

經指出，極端酷熱是今年朝聖致千百人死傷的主因。伊斯蘭聖城麥加是朝覲之旅的重心，當地氣溫17日直升到破紀錄的華氏125度。多地警方都表示，因為不走官方管道而來朝聖人數太多，使問題更加棘手。

沙烏地要求每名朝聖者，都要購得許可，才能合法進入麥加；該國今年總共發出180萬份許可，由於供不應求，許可的價格被炒到數千美元。未購買許可的朝聖團一般沒組織、沒搭乘空調巴士，要取得飲水補給也不容易。

沙國政府顯然認為，許多人未經許可而來朝覲，以致發生憾事，而辨認死者身分也變得更困難，所已花這麼長時間，才公布官方統計。

但有些朝聖團抱怨今年朝聖活動的組織及基礎設施太差；甚至官方辦的朝聖旅程，白天大部分時間，也都花在戶外行走於炙熱高溫 下。

一些目擊者向CNN表示，他們目睹來朝聖的人失去意識倒下，還有行經蓋著白布的倒斃屍體。

沙烏地宣布死亡人數同時，埃及政府則矢言吊銷16家朝聖旅行社的執照，因為他們涉及安排非法前往麥加的朝聖旅程，那些公司的經理人被檢方提起公訴；死者名單中有數百埃及人，令人生懼。

埃及官方數據表示，該國有31人因朝聖而喪生，但路透(Reuters)及其他新聞管道報導，多達500到600埃及人死於朝聖。