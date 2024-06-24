我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

光看不喝也消暑 6款冰涼雞尾酒祕方自己動手調

熱浪來襲 體溫升高7℉就有危險 3症狀恐致命

2023全球化石燃料消耗及能源排放量 創下歷史新高

編譯徐薏茹／綜合報導

根據日前發表的「世界能源統計綜述」(Statistical Review of World Energy)報告，儘管化石燃料的全球能源使用占比略微下降，但2023年全球化石燃料消耗及能源排放量仍達到歷史新高水平。

儘管可再生能源增加，但對化石燃料的需求仍在增加，這可能是過渡至低碳能源的一個癥結。

管理諮詢公司Kearney的德巴雷(Romain Debarre)說：「我們希望這份報告能幫助各國政府、世界領袖及分析師向前邁進，清楚地認知到眼前的挑戰。」

以下是2023年報告的一些要點。

消耗

2023年全球初級能源(primary energy)需求比2022年增加2%，達到620艾焦耳(exajoule，EJ)。

化石燃料使用量上升1.5%，達到505 EJ，占整體能源的81.5%，與2022年相比下降0.5%。

2023年，沒有任何一個歐洲國家的化石燃料使用量增加。

2023年發電量增長2.5%，略高於前一年的2.3%。

可再生燃料發電(不包括水力發電)增加13%，達到4748太瓦時(TWh)，創新高紀錄。

可再生能源占整體能源(不包括水力發電) 8%，高於2022年報告的7.5%。

包括水力發電的可再生能源占全球能源的15%。

石油

2023年石油消耗量首度超過1億bpd(1桶/日)，比去年同期增長2%。

非OPEC+產油國達成石油供應成長，美國產量增加9%。

中國在去年成為全球煉油能力最大的國家，超越美國，達到1850萬bpd，但煉油量仍落後美國，利用率為82%，美國為87%。

去年的全球汽油消耗量達到2500萬bpd，略高於2019年的疫情前水平。

受到美國和巴西產量增加促使，2023年生質燃料生產增加8%，達到210萬bpd。

美國、巴西、歐洲占全球生質燃料消耗的80%。

排放

排放量增長2%，超過400億噸。

儘管化石燃料在能源的占比略微下降，但排放量卻上升，這是因為隨著石油和煤的使用增長，以及汽油使用穩定，化石燃料類別的排放變得更加集中。

報告指出，自2000年以來，能源排放量增加了50%。

石油 巴西 疫情

上一則

牛爆禽流感 生飲牛乳卻更風行 專家示警

下一則

高溫致死3傷害：中暑、心臟超負荷、脫水

延伸閱讀

夏威夷州與青年開創性環保和解 承諾2045年前交通系統去碳化

夏威夷州與青年開創性環保和解 承諾2045年前交通系統去碳化
全球暖化導致熱浪席捲美墨 致命高溫可能性增至35倍

全球暖化導致熱浪席捲美墨 致命高溫可能性增至35倍
報告：去年全球化石燃料使用量和碳排量均創新高

報告：去年全球化石燃料使用量和碳排量均創新高
美國夏日駕駛季需求低 全球汽油煉油獲利跌

美國夏日駕駛季需求低 全球汽油煉油獲利跌

熱門新聞

速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
拜登總統（中），日前在洛杉磯舉行募款大會，在台上疑似「呆住」，前總統歐巴馬（右）把他帶下舞台。(取材自X/@chrissgardner影片截圖)

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

2024-06-16 21:20
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

2024-06-22 21:20
亞利桑納州共和黨黨代表6月在鳯凰城市郊集會時，曾密謀串聯其他州黨代表團，在7月全國代表大會上攪局，反對提名川普、或川普所挑的競選搭檔。圖為共和黨2016年全代會提名川普參選總統。(美聯社)

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

2024-06-22 22:00

超人氣

更多 >
紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…

賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…
員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO