2023全球化石燃料消耗及能源排放量 創下歷史新高

根據日前發表的「世界能源統計綜述」(Statistical Review of World Energy)報告，儘管化石燃料的全球能源使用占比略微下降，但2023年全球化石燃料消耗及能源排放量仍達到歷史新高水平。

儘管可再生能源增加，但對化石燃料的需求仍在增加，這可能是過渡至低碳能源的一個癥結。

管理諮詢公司Kearney的德巴雷(Romain Debarre)說：「我們希望這份報告能幫助各國政府、世界領袖及分析師向前邁進，清楚地認知到眼前的挑戰。」

以下是2023年報告的一些要點。

消耗

2023年全球初級能源(primary energy)需求比2022年增加2%，達到620艾焦耳(exajoule，EJ)。

化石燃料使用量上升1.5%，達到505 EJ，占整體能源的81.5%，與2022年相比下降0.5%。

2023年，沒有任何一個歐洲國家的化石燃料使用量增加。

2023年發電量增長2.5%，略高於前一年的2.3%。

可再生燃料發電(不包括水力發電)增加13%，達到4748太瓦時(TWh)，創新高紀錄。

可再生能源占整體能源(不包括水力發電) 8%，高於2022年報告的7.5%。

包括水力發電的可再生能源占全球能源的15%。

2023年石油消耗量首度超過1億bpd(1桶/日)，比去年同期增長2%。

非OPEC+產油國達成石油供應成長，美國產量增加9%。

中國在去年成為全球煉油能力最大的國家，超越美國，達到1850萬bpd，但煉油量仍落後美國，利用率為82%，美國為87%。

去年的全球汽油消耗量達到2500萬bpd，略高於2019年的疫情 前水平。

受到美國和巴西 產量增加促使，2023年生質燃料生產增加8%，達到210萬bpd。

美國、巴西、歐洲占全球生質燃料消耗的80%。

排放

排放量增長2%，超過400億噸。

儘管化石燃料在能源的占比略微下降，但排放量卻上升，這是因為隨著石油和煤的使用增長，以及汽油使用穩定，化石燃料類別的排放變得更加集中。

報告指出，自2000年以來，能源排放量增加了50%。