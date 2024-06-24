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熱浪來襲 體溫升高7℉就有危險 3症狀恐致命

馬州夫婦圓夢麥加朝覲 卻「熱」死異鄉

記者顏伶如／綜合報導
馬州71歲阿爾魯‧伍瑞與65歲太太伊莎圖‧伍瑞的快樂合影。(取自X平台)
馬州71歲阿爾魯‧伍瑞與65歲太太伊莎圖‧伍瑞的快樂合影。(取自X平台)

住在馬里蘭州鮑伊(Bowie)的一對穆斯林夫婦期盼多年，終於圓夢踏上麥加「朝覲」(Hajj)之旅，花了2萬3000元透過旅行社安排全包式(all-inclusive)旅遊，結果卻在極度高溫之下熱死。

賽達‧伍瑞(Saida Wurie)接受有線電視新聞網訪問時說，71歲父親阿爾魯‧伍瑞(Alieu Dausy Wurie)與65歲母親伊莎圖‧伍瑞(Isatu Tejan Wurie)一輩子都期待著這趟旅遊，不料卻釀成悲劇。她說，日前接到通知，父母就在500多名被熱死的麥加朝聖者名單裡。

沙烏地官方證實，熱死的朝聖者累計已達1301人。

賽達‧伍瑞說，母親原本在喬治王子郡(Prince George's County)凱薩醫療中心(Kaiser Permanente)擔任護理長，不久前才剛退休

賽達‧伍瑞22日接受CNN訪問時說，父母在沙烏地阿拉伯期間，一直透過家庭群組保持聯繫，從中得知旅行社並未對於朝聖民眾安排適當的交通運輸，也沒有申請相關證件。她表示，與父母同行的旅遊團成員裡，還有另外多達100人都要前往麥加朝聖，但一行人對於長達五、六天的行程，都沒有充足的糧食或裝備。

賽達‧伍瑞說，父母並沒有獲得導遊妥善照顧，「並沒有獲得與花費等值的服務」。她表示，最後一次接到父母消息是在6月15日，母親傳簡訊說還在等待前往阿拉法特山(Mount Arafat)的車輛，已經等候好幾個小時，當時父母候車地點應該在米納(Mina)，後來兩人決定步行，還傳訊息報平安說已經徒步兩個多小時。

賽達‧伍瑞表示，父母後來在阿拉法特山與其他朝聖者會合，一起禱告，但旅行團中一名男子與她聯絡說伍瑞夫妻失蹤。男子表示，阿爾魯‧伍瑞因為走不動而脫隊休息，男子後來卻找不到伍瑞夫妻。

賽達‧伍瑞接到美國駐吉達(Jeddah)領事館的通知說，伍瑞夫妻6月15日因「自然原因」過世。使館人員解釋說，中暑被認定為自然死亡原因之一。使館人員也說，伍瑞夫妻已在當地安葬。

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