熱穹擴及美國27州 上億人口水深火熱

熱穹威力已擴散至27州，逾1億人受炙烤，圖為密蘇里州送貨員喝水消暑。(美聯社)

「熱穹」(heat dome)威力擴散至27州，估計1億民眾受到極度高溫 影響，美國兩大城市也包括在內。氣象單位對洛杉磯發布高溫警報(heat advisory)，23日溫度在華氏90度至100度之間，紐約也有極度高溫警報，可能打破維持136年之久的單日最高溫紀錄。華府22日溫度超過華氏100度，是2012年以來6月份第一次氣溫突破華氏100度。

熱穹威力已擴散至27州，逾1億人受炙烤，圖為華府居民藉噴泉消暑。(美聯社)

東岸西岸高溫破百度

費城、巴爾的摩、維吉尼亞州諾福克(Norfolk)、土耳沙(Tulsa)等奧克拉荷州部分地區都有高溫警報。西部地區從加州到內華達州、亞利桑納州到猶他州，炙熱高溫都可能到達華氏100度。

根據國家氣象局(National Weather Service)資料，紐約市單日最高溫是1888年6月23日的華氏96度。

美國廣播公司(ABC)報導，加州棕櫚泉(Palm Springs)23日氣溫上看華氏111度，到了25日可能升高到112度。佛萊斯諾(Fresno)23日估計達到106度，拉斯維加斯23日溫度達109度，24日估計升高到110度。

氣象預報顯示，亞利桑納州鳳凰城25日氣溫將達華氏111度。

東北部大雷雨龍捲風

東北部未來幾天可望因冷鋒過境而溫度降低，但大雷雨可能隨之而來，甚至還有龍捲風出現，

紐約州、佛蒙特州、新罕布夏州、麻州及緬因州部分地區23日都已發布龍捲風警戒，這是東北部六年多以來龍捲風出現機率最高的一次。23日下午許多地區則有嚴重雷雨警報。

明尼蘇達州、威斯康辛州24日則可能出現強風，可能也會有龍捲風。芝加哥、底特律、內布拉斯加奧馬哈(Omaha)25日則有嚴重風暴出現。

熱穹威力已擴散至27州，逾1億人受炙烤，但中西部也有部分地區豪雨成災。圖為愛阿華州社區泡在水裡。(路透)

中西部洪水氾濫成災

美聯社報導，中西部某些地區23日出現洪水，居民緊急疏散。南達科他州則有一人在洪災 期間喪生。

南達科他州、愛阿華州、明尼蘇達州某些地區周末期間發生洪災，愛阿華州克萊郡(Clay County)緊急應變主管官員提吉斯(Eric Tigges)說，愛州西北部13條河流河水氾濫成災，至少一座城鎮居民全數緊急撤離，史賓賽鎮(Spencer)因為洪災打破1953年紀錄，23日已連續第二天實施夜間宵禁。