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糖尿病減肥複方藥有假 禮來藥廠提告

記者顏伶如／綜合報導
禮來藥廠(Eli Lilly)對糖尿病及減重複方藥品Mounjaro、Zepbound偽藥的危險提出警告。(美聯社)
禮來藥廠(Eli Lilly)對糖尿病及減重複方藥品Mounjaro、Zepbound偽藥的危險提出警告。(美聯社)

美國廣播公司(ABC)報導，禮來藥廠(Eli Lilly)20日發表公開信，對糖尿病及減重複方藥品Mounjaro、Zepbound偽藥的危險提出警告。禮來同時表示，已經發動新一波訴訟，對利用這兩種藥品打廣告的健康中心(wellness centers)及醫美spas提告。

禮來藥廠的主要競爭對手藥商諾德(Novo Nordisk)，是糖尿病藥物胰妥讚(Ozempic)或Wegovy的生產商。報導指出，諾德同樣也對醫美spas販賣仿冒藥物提告。

禮來與諾德均表示，由於市場需求量極為龐大，藥品因此缺貨，藥品黑市交易以及游走灰色地帶的藥品銷售因此出現，旗下藥品紛紛出現仿冒版本，消費者健康恐將受到潛在危害。

禮來在20日的公開信中對消費者警告說，仿冒品牌產品的偽藥網路銷售熱絡，如此狀況令人憂心。

信中指出，民眾千萬不要使用標註著「僅限研究使用」(research purposes only)的藥物，也不要使用有著「並非提供給人類使用」(not for human consumption)註記的藥品。

禮來指出，真正的Mounjaro、Zepbound藥品從來不曾透過社群媒體販賣。

美國廣播公司報導，禮來也對調製藥局(compounding pharmacies)表示關切。從技術層面來看，調製藥局在藥品缺貨的情況下屬於合法，但食品及藥物管理局(FDA)已對某些不肖業者提供不合格產品表示憂心。

禮來表示，公司對於旗下藥品的調製版本進行檢測，結果發現安全、消毒、藥效等層面都有問題，某些產品帶有細菌、雜質含量高、顏色不同，甚至化學結構與通過食藥局核准的旗下產品完全不一樣。禮來指出，至少一起案例當中，檢測發現藥品成分只是糖醇(Sugar alcohol)。

禮來重申先前聲明指出，禮來品牌藥物不應該被拿來做為美容減肥藥，而是要提供給糖尿病患者或肥胖症患者。

禮來藥廠表示糖尿病及減重複方藥品Mounjaro出現偽藥。(路透)
禮來藥廠表示糖尿病及減重複方藥品Mounjaro出現偽藥。(路透)

藥局 檢測 社群媒體

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