牛爆禽流感 生飲牛乳卻更風行 專家示警

牛隻爆發禽流感，但生乳產品的銷售卻持續上升。(美聯社)

專家多年來示警飲用未經高溫消毒乳製品的健康風險，加上美國酪農業爆發禽流感 ，但生乳產品的銷售仍持續走揚。

今年3月下旬，美國牧場首次發現牛隻感染禽流感病毒，時至5月中旬，生乳的每周銷量比2023年同期多21%，最高達65%。

產業趨勢與聯邦食品暨藥物管理局(FDA )及聯邦疾病防治中心(CDC )的建議相悖，當局形容，生乳是人類可食用的「最危險」食物之一。

CDC官網寫道：「生乳可能受到有害細菌汙染，使人病重。」

聯邦官員表示，目前已知九個州的數十頭牛感染A型H5N1病毒。

檢驗員在染疫乳牛生產的受汙染生乳中，驗出高含量的病毒。

商店販售的牛奶樣本也發現病毒殘留的跡象，但FDA強調有死亡病毒片段檢體的產品可安心食用，代表巴氏殺菌法(pasteurization)已經確實殺死病毒。

美聯社報導，尚不清楚活病毒是否會傳給食用未滅菌生乳產品的人。

CDC官員警告，禽流感病毒理論上若接觸口、鼻和喉嚨這類受體，或將病毒吸入肺，攝取生乳產品者可能會被感染。

不少人也關切，若更多人接觸禽流感病毒，病毒可能產生變異，從而更容易在人群間傳播。

各州對生乳的規定落差很大，有些允許在店鋪零售，有些只准在農場賣。

研調公司NielsenIQ搜羅分析零售店資訊指出，生乳產品僅占乳製品總銷售量的一小部分。

NielsenIQ數據顯示，5月5日當周賣出約4100單位的生乳，和約4萬3000單位的生乳起司；相較之下，經過巴氏殺菌處理的牛奶產量約6650萬單位，而滅菌起司的產量約為6200萬單位。

對於社群媒體瘋迷生乳產品，加州「美國原始農場」(Raw Farm USA)老闆麥卡菲(Mark McAfee)表示，他不會保存未經高溫消毒的產品。