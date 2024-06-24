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熱浪來襲 體溫升高7℉就有危險 3症狀恐致命

夏季新冠提早到 LB.1或成主流 西部養老院疫情升

編譯陳韻涵／綜合報導
西部地區的養老院近幾周的新冠病例增加。(圖／123RF)
西部地區的養老院近幾周的新冠病例增加。(圖／123RF)

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，夏季新冠肺炎疫情比去年更早抵達；全美多處傳出確診病例，LB.1新型變異株可能成為這波疫情主流。

CDC估計，過去一周以來，各州或地區的疫情都未出現趨緩跡象，這是數月來首次；西部一些州，疫情月初開始出現，而主要病毒指標迅速惡化。

西部地區的廢水病毒檢測已經接近CDC認定的「高」感染風險值，廢水病毒量往往是疫情飆升的初期訊號；此外，近幾周，西部地區的養老院病例也有所增加。

急診室就診病患人數中，約1.23%是來自聯邦衛生部(HHS)第九區的新冠肺炎患者，第九區橫跨亞利桑納州至夏威夷州；這也是該數值自2月初以來，因為染疫掛急診表現最差勁的平均值。

疫情以來，CDC在春季病例平靜期後，發現病例走揚的趨勢，但溫暖月分曾出現多次疫情回溫的狀況。

去年，全美疫情到7月底才開始回溫；病患掛急診的情況則在8月底、9月初達高峰，而當時官員正準備推出新的新冠疫苗。

CDC新冠疫苗有效性小組負責人林克-蓋勒斯(Ruth Link-Gelles)在本月的聯邦食品暨藥物管理局(FDA)會議上表示，「對於流行性感冒(flu，俗稱流感)和呼吸道合胞病毒(RSV)，我們有多年數據，多年趨勢相近。雖然說不準確切起始時期，但可以預測得很接近；然而，新冠肺炎截然不同。」

CDC科學家追蹤KP.3和LB.1兩種新變病毒株之際，確診數據也隨之增加。

CDC於21日發布的「即時預測」(Nowcast)顯示，KP.3病毒變異株已占全美約33%病例，高於兩周前的25%，至於LB.1則占總病例的17.5%。

KP.3和LB.1變異株正在取代近親毒株、即「FLiRT」變異，稱作KP.2；KP.2變異株5月已成為染疫主流病毒；這三種變異株的共同祖先，就是去年冬季掀起疫情的JN.1病毒株。

CDC預測，LB.1當今增長速度已比KP.3快，這表示LB.1可能超越KP.3變異株。

疫情 CDC 新冠肺炎

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