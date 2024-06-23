歐盟加徵中國電動車關稅 中德談判分歧

正在中國訪問的德國聯邦副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克表示，歐盟已同意與中國就中國製造電動車出口歐洲市場所徵收的關稅展開談判。圖為哈貝克(左)會晤中國國家發改委主任鄭柵潔(右)。(路透)

歐盟 與中國貿易衝突升溫之際，德國聯邦副總理哈貝克(Robert Habeck)訪問中國；哈貝克22日在北京表示，德國與中方已同意就中國製造電動車 出口歐洲市場的關稅 展開談判，但雙方對此事看法分歧。

哈貝克身兼德國聯邦副總理、經濟和氣候保護部長，他稱歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)已通知他，將和中國針對關稅展開具體談判。

路透報導，這項確認公布之際，正值中國商務部表示，商務部長王文濤和杜姆布羅夫斯基斯已同意，將就歐盟對中國電動車的反補貼調查展開諮詢。

哈貝克22日在上海會見王文濤說，「這是個嶄新且意外的發展，過去數周來，未能達成具體談判時間表」。

哈貝克強調，這只是第一步，還需要採取更多措施，「我們距離終點還很遠，但至少，這是以往不可能的第一步」。

哈貝克發出聲明表示，已向「中國夥伴表明，歐盟敞開協商大門，盼此訊息被聽見」。

正在中國訪問的德國聯邦副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克表示，歐盟已同意與中國就中國製造電動車出口歐洲市場所徵收的關稅展開談判。(歐新社)

歐盟提議對中國製電動車課徵高額進口關稅，藉此打擊歐盟認為的過度補貼之後，哈貝克成為首位訪中的歐盟國家高官。

哈貝克表示，新關稅規定11月全面生效前，歐盟和中國還有時間針對關稅問題對話；哈貝克自述相信開放市場，但市場需要公平的競爭環境，旨在增加企業出口優勢的補貼，經驗證明不能接受。

除關稅嫌隙，德中另一緊張情勢為，中國支持俄羅斯進犯烏克蘭；哈貝克指出，中國去年對俄貿易成長至少40%。

哈貝克已告訴中方官員，這必會影響德中經濟關係。他說，規避對俄制裁無法接受，且歐洲生產的技術產品，不應該透過其他國家進入戰場。

歐盟擬從7月4日起，對中國電動車徵收38.1%的臨時關稅，調查將持續到11月2日，屆時可能實施最終關稅，通常為期五年。 他說：「這揭示一個可談判、討論很重要且需要對話的階段。」

哈貝克訪中前已表明，歐盟提議對中國商品徵收關稅並非「懲罰」。他舉例，美國、巴西和土耳其等國已採取懲罰性關稅，但歐盟沒有，「歐洲的做法不同」。

在與王文濤會面前，哈貝克先與中國國家發展改革委員會主任鄭柵潔會面。

新華社報導，鄭柵潔表示，所謂中國新能源產業「產能過剩」論調違背市場規律和經濟常識，歐盟對中國電動汽車加徵關稅損人不利己，中方將採取一切措施維護中國企業的合法權益。

鄭柵潔表示，中國新能源產業的發展是技術、市場、產業鏈等綜合優勢的結果，是在激烈市場「競爭」出來的，不是「補」出來的，更不是不公平競爭。